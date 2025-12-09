Монитор имеет четырехслойную структуру матрицы для повышения четкости текста на экране

Компания LG расширяет свой ассортимент игровых OLED-мониторов новой моделью, в основе которой лежит тандемная WOLED-панель четвёртого поколения Primary RGB. Впервые эта технология появилась в устройствах с частотой обновления 280 Гц. Теперь же LG использует улучшенную версию панели с частотой 540 Гц, разгоняемой до 720 Гц.

Монитор обладает стандартным разрешением 2560 x 1440 пикселей и частотой обновления 540 Гц. Снижение разрешения до 720p увеличивает частоту до 720 Гц. Время отклика монитора составляет всего 0,02 мс. Он также получил сертификацию ClearMR 21000, что является гарантией исключительной четкости изображения и резкости даже при отображении быстро движущихся объектов.

Яркость UltraGear 27GX790B-B составляет 335 кандел на квадратный метр в SDR и 1500 кд/м² в HDR. Соответствие стандарту DisplayHDR True Black 500 гарантирует глубокий чёрный цвет, а покрытие 99,5% цветовой гаммы DCI-P3 обеспечивает насыщенные цвета. По информации TFT Central, улучшенная четырёхслойная конструкция матрицы положительно влияет на резкость отображения текста.

В плане коммутации, UltraGear 27GX790B-B предлагает интерфейсы HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1, которые обеспечивают наивысшую частоту обновления без необходимости использования DSC. Кроме того, у монитора присутствует порт USB-C, пара USB-A портов и выход для наушников. Монитор оборудован подставкой с широкими возможностями регулировки и выделяется лаконичным оформлением с RGB-подсветкой сзади.