Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
LG выпускает монитор Tandem OLED 1440p с режимом 720 Гц и DisplayPort 2.1
Монитор имеет четырехслойную структуру матрицы для повышения четкости текста на экране

Компания LG расширяет свой ассортимент игровых OLED-мониторов новой моделью, в основе которой лежит тандемная WOLED-панель четвёртого поколения Primary RGB. Впервые эта технология появилась в устройствах с частотой обновления 280 Гц. Теперь же LG использует улучшенную версию панели с частотой 540 Гц, разгоняемой до 720 Гц.

Монитор обладает стандартным разрешением 2560 x 1440 пикселей и частотой обновления 540 Гц. Снижение разрешения до 720p увеличивает частоту до 720 Гц. Время отклика монитора составляет всего 0,02 мс. Он также получил сертификацию ClearMR 21000, что является гарантией исключительной четкости изображения и резкости даже при отображении быстро движущихся объектов.

Яркость UltraGear 27GX790B-B составляет 335 кандел на квадратный метр в SDR и 1500 кд/м² в HDR. Соответствие стандарту DisplayHDR True Black 500 гарантирует глубокий чёрный цвет, а покрытие 99,5% цветовой гаммы DCI-P3 обеспечивает насыщенные цвета. По информации TFT Central, улучшенная четырёхслойная конструкция матрицы положительно влияет на резкость отображения текста.

В плане коммутации, UltraGear 27GX790B-B предлагает интерфейсы HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1, которые обеспечивают наивысшую частоту обновления без необходимости использования DSC. Кроме того, у монитора присутствует порт USB-C, пара USB-A портов и выход для наушников. Монитор оборудован подставкой с широкими возможностями регулировки и выделяется лаконичным оформлением с RGB-подсветкой сзади.

#lg #woled #tandem oled #ultragear 27gx790b-b
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

С галеона Сан-Хосе подняли первые артефакты: общая стоимость сокровищ оценивается в $17 миллиардов
3
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
13
Новые снимки НАСА и ЕКА показывают, что 3I/ATLAS активизируется перед сближением с Землёй
2
Космическая фотография недели — обсерватория Gemini опубликовала снимок структуры Ua ʻŌhiʻa Lani
+
Столетние математические формулы числа Пи оказались связаны с черными дырами и турбулентностью
+
FT: В ЕС нашли способ навсегда заблокировать российские активы
1
Пользователь Redditor показал редкую демонстрацию NVIDIA Dusk & Down с GeForce FX 5950 Ultra
+
РИА Новости: России в 2026 году грозит дефляция
2
В Словакии разработали модернизированную версию ЗСУ «Шилка»
1
Тульский изобретатель ускорил работу автомата Калашникова
5
MW: Россия и Индия разрабатывают самую дальнобойную ракету для истребителей Су-30МКИ
1
На Урале запущен новый цех по производству титана
1
На пресейле ферма ботов мгновенно скупила весь объем токена WET от DeFi-проекта HumidiFi
+
Эксперты сравнили российский С-400 «Триумф» и американский MIM-104 Patriot PAC-3
1
Самый современный метропоезд «Москва-2026» проходит обкатку сразу на двух линиях столичного метро
+
Jerusalem Post: США попросили Ливан вернуть неразорвавшуюся авиабомбу GBU-39
4
Microsoft оптимизирует контекстное меню Проводника в Windows 11 и позволит убрать Действия ИИ
3
В Hardware Unboxed сравнили GeForce RTX 5050 с Arc B580 и выбрали лучший вариант для игр
4
Две Nvidia GeForce GTX 580 стали отправной точкой для индустрии искусственного интеллекта
4
MLID: Valve может выпустить Steam Machine с ценой в 399 долларов без ОЗУ и SSD
3

Популярные статьи

Реальная и полная история кометы 3I/ATLAS по состоянию на 7 декабря
4
Выбираем 8 надёжных SSD большого объёма в декабре 2025 года, пока цены на них не улетели в космос
7
Недиснеевское кино: субъективный обзор фильма «Хищник: планета смерти» без спойлеров
13
Апгрейд наоборот — как урезанная Windows 11 оживила мой древний ноут
17
Воспоминание об игре «Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction»
1
Честный разговор о российской микроэлектронике: техсбор и «прекрасное далёко»
24
Почему Киев убедил Соединенные Штаты в необходимости сильной России
10
Как блогеры, корпорации и гонка за ИИ перевернули рынок железа — разбор конца 2025 года
2

Сейчас обсуждают

[IRanPast]
09:57
Это насколько нужно быть полными придурками, чтоб отказаться от Российского газа, а потом перевозить всю химическую промышленность в Китай, чтоб получить доступ к Российскому газу!? В Европу больше ни...
Foreign Policy: Европа между двух огней — «Россия Путина» на востоке и «Америка Трампа» на западе
aoxoa1
09:46
Сближение. 270 млн километров. Активируется... Мозг.. Крысы..
Новые снимки НАСА и ЕКА показывают, что 3I/ATLAS активизируется перед сближением с Землёй
Николай Хомяков
09:37
Я тоже переделал 3060 ими гаминг х снизу два 120 Арктик р12 один дул на видюху, другой с нее и горячий воздух через туннель вниз,а родную со наверх присобачил,в долгой работе больше 60 не нагревается,...
Замена штатных вентиляторов видеокарты на корпусные 120-миллиметровые, на примере PALIT GeForce GTX 1080 JetStream
Виктория Дубова
09:34
Всё через задницу делалось...
С галеона Сан-Хосе подняли первые артефакты: общая стоимость сокровищ оценивается в $17 миллиардов
Garik Vtyn
09:27
Полная чушь, это ж надо такую дичь придумать. Это фильм максимум, для 15,16 летних подростков. Особенно поразило в конце, когда ноги Андроида бегают и других андроидов гасят, кто смотрел, тот поймет. ...
Недиснеевское кино: субъективный обзор фильма «Хищник: планета смерти» без спойлеров
Кот Шрёдингера
09:25
Лично Зеленскому в руки, а то ему всё мало.
С галеона Сан-Хосе подняли первые артефакты: общая стоимость сокровищ оценивается в $17 миллиардов
Андрей Жуков
09:22
Соглашусь! Оч сильно испортилась компания.
ZOTAC предложила владельцу RTX 5070 Ti с неисправным вентилятором бесплатно утилизировать видеокарту
Мистер правдоруб
09:18
Ну по его логике абрамсы с леопардами на /\рен не нужны, показали себя на сво отвратительно!
В США скопировали российский БМПТ «Терминатор»
Кот Шрёдингера
09:12
Там всего два уровня, на 30 минут геймплея. Играет он в демку из двух миссий на 41 гига весом, комик. Дольше качал, обыгрался наверно?
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
Андрей Трубников
09:00
Использую Total Commander только для копирования большого количества мелких файлов- тут total быстрее стандартного Проводника. В остальном же эта хреновина мне нафиг не нужна.
Энтузиаст заставил Проводник в Windows 11 загружаться быстрее и потреблять меньше памяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter