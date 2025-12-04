В проекторе реализована система ультракороткофокусной оптики с проекционным отношением 0,18:1, что позволяет создавать изображение диагональю 100 дюймов

Компания Jmgo представила на китайском рынке свой новый продукт – O3, лазерный проектор ультракороткого фокуса с трехцветной схемой генерации изображения, ориентированный на применение в небольших жилых пространствах.

Проектор выделяется поддержкой разрешения 1080p и обеспечивает яркость в 1400 люмен ISO, благодаря использованию трехцветного лазерного источника света собственной разработки, а также чипа драйвера DLPC8424. В нем реализована система ультракороткофокусной оптики с проекционным отношением 0,18:1, что позволяет создавать изображение диагональю 100 дюймов, располагая устройство всего в 22 см от плоскости стены.

O3 способен отображать 110% цветовой палитры BT.2020. Показатель Delta E не превышает 1, гарантируя тем самым высокую точность цветопередачи. Качество получаемого изображения дополнительно улучшается за счет контрастности 10 000:1, технологии компенсации динамических сцен MEMC и интеллектуальной динамической регулировки уровня черного на основе алгоритмов ИИ. Для облегчения первоначальной настройки, Jmgo внедрила функции автоматической фокусировки, коррекции трапецеидальных искажений, выравнивания изображения и калибровки цвета в зависимости от оттенка стены.

Jmgo укомплектовала O3 портами HDMI 2.1, включая один с поддержкой eARC, а также USB 2.0, входом для подключения питания, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth, обеспечивающими стабильное соединение.

Встроенная акустика состоит из двух динамиков мощностью 10 Вт каждый, поддерживающих форматы Dolby Audio и DTS. Звуковая система специально настроена для более выразительного воспроизведения низких частот и способна достигать отметки в 40 Гц. O3 функционирует под управлением операционной системы Bonfire OS 7, располагает 2 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти для хранения данных.

Инженеры Jmgo спроектировали проектор с низким уровнем производимого шума, который составляет всего 26 дБ. Энергопотребление устройства оценивается в 65 Вт. Вес проектора равен 2,4 кг, а габариты составляют 250 x 219 x 107 мм.