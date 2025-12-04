Сайт Конференция
10test
Jmgo выпускает ультракороткофокусный проектор O3 с трёхцветным лазером
В проекторе реализована система ультракороткофокусной оптики с проекционным отношением 0,18:1, что позволяет создавать изображение диагональю 100 дюймов

Компания Jmgo представила на китайском рынке свой новый продукт – O3, лазерный проектор ультракороткого фокуса с трехцветной схемой генерации изображения, ориентированный на применение в небольших жилых пространствах. 

Проектор выделяется поддержкой разрешения 1080p и обеспечивает яркость в 1400 люмен ISO, благодаря использованию трехцветного лазерного источника света собственной разработки, а также чипа драйвера DLPC8424. В нем реализована система ультракороткофокусной оптики с проекционным отношением 0,18:1, что позволяет создавать изображение диагональю 100 дюймов, располагая устройство всего в 22 см от плоскости стены.

O3 способен отображать 110% цветовой палитры BT.2020. Показатель Delta E не превышает 1, гарантируя тем самым высокую точность цветопередачи. Качество получаемого изображения дополнительно улучшается за счет контрастности 10 000:1, технологии компенсации динамических сцен MEMC и интеллектуальной динамической регулировки уровня черного на основе алгоритмов ИИ. Для облегчения первоначальной настройки, Jmgo внедрила функции автоматической фокусировки, коррекции трапецеидальных искажений, выравнивания изображения и калибровки цвета в зависимости от оттенка стены.

Jmgo укомплектовала O3 портами HDMI 2.1, включая один с поддержкой eARC, а также USB 2.0, входом для подключения питания, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth, обеспечивающими стабильное соединение.

Встроенная акустика состоит из двух динамиков мощностью 10 Вт каждый, поддерживающих форматы Dolby Audio и DTS. Звуковая система специально настроена для более выразительного воспроизведения низких частот и способна достигать отметки в 40 Гц. O3 функционирует под управлением операционной системы Bonfire OS 7, располагает 2 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти для хранения данных.

Инженеры Jmgo спроектировали проектор с низким уровнем производимого шума, который составляет всего 26 дБ. Энергопотребление устройства оценивается в 65 Вт. Вес проектора равен 2,4 кг, а габариты составляют 250 x 219 x 107 мм.

#bluetooth #проектор #wi-fi 6 #iso #jmgo #o3 #bonfire os 7
Источник: gizmochina.com
Популярные новости

Новые данные подтвердили прибытие 3I/ATLAS в нашу Солнечную систему гораздо раньше июля 2025 года
+
В MWM предположили, что в России началось производство первой партии истребителей Су-35 для Ирана
+
Впервые в истории МКС все стыковочные узлы станции заняты космическими кораблями
1
NVIDIA выпустила первый драйвер серии 590 без поддержки видеокарт Maxwell, Pascal и Volta
+
При разработке Windows 11 ветеран Microsoft предложил использовать стратегию времён Windows XP
8
Samsung завершила разработку чипов стандарта HBM4
+
В Перу нашли затерянный «город в облаках» — 100 древних построек цивилизации Чачапойя
1
Военный эксперт Коц: новый немецкий танк Leopard 2A8 оказался дороже истребителя Су-35
+
Опубликован список наиболее популярных видеокарт и востребованных компонентов игровых ПК в Steam
4
Российские дроны «Герань» оснастили ракетами класса «воздух-воздух»
+
Samsung анонсировала обновлённый портативный SSD T7
+
В ВТБ заявили о «ненастоящем» курсе рубля и призвали признать наличие проблемы курсообразования
7
WSJ: Судан предложил России разместить военную базу у Красного моря в обмен на истребители
+
4000-летний кувшин с остатками поминальной трапезы озадачил археологов
+
Российские учёные создали компактный плазменный двигатель для малых спутников
+
Logitech представила беспроводную механическую клавиатуру Alto Keys K98M с годом автономной работы
+
Недвоичные комплекты ОЗУ продаются ощутимо дешевле стандартных наборов
+
Samsung анонсировала смартфон Galaxy Z TriFold с 10-дюймовым OLED-дисплеем LTPO
+
Подросток из США создал выдерживающую огромный вес фигуру оригами и заинтересовал инженеров
+
Плата за свет может вырасти по всей России из-за долгов Северного Кавказа
8

Популярные статьи

Как собрать актуальный игровой ПК в декабре 2025 года и не разориться при покупке ОЗУ
19
3I/ATLAS — как NASA вычисляет траекторию и возможны ли манипуляции
8
Краткий обзор трилогии «Dead Space» со взглядом из 2025 года
3
Оплата криптой в магазинах РФ без переплаты по USDT - Пятерочка, OZON, AliExpress с выгодным курсом
6
«Медленные лошади» 5 сезон — все еще держит марку (краткий обзор сериала)
+
Обзор ноутбука-транформера NinKear YBOOK 15
+

Сейчас обсуждают

Михаил Лукиных
07:52
Какой секрет может быть в поздравлении на нг? Конечно, если ты будешь свои голые фото слать, возможен их слив в сеть
Артемий Лебедев: WhatsApp должен быть задушен и нам не надо переживать на эту тему
Rever Rever
07:22
Основной посыл, что большинству 550 честных ватт за глаза
Как собрать актуальный игровой ПК в декабре 2025 года и не разориться при покупке ОЗУ
Дима Свитин
07:02
Лучший производитель... Это не уход. Это переориентация.
Micron полностью закрывает свой суббренд Crucial, выпускавший ОЗУ и SSD для потребительского рынка
Ezdiumno ru
06:55
Мдяяяя... Очень "вовремя"... Цены на ОЗУ и SSD ещё подскочат...
Micron полностью закрывает свой суббренд Crucial, выпускавший ОЗУ и SSD для потребительского рынка
ИСКАНДЕР
06:48
Они намекают на то, что раз есть фото инцидента, значит есть точные данные по времени его происхождения, и они умеют к этому времени добавлять смещение часового пояса! )))
В Калифорнии потерпел крушение истребитель F-16 во время учебного полёта
AndreySE-VL
05:41
"21:45 по московскому времени" - таки вы на што намекаете таким точным указанием времени? ))
В Калифорнии потерпел крушение истребитель F-16 во время учебного полёта
Cowboy Huggies
02:55
За 4 года использования, ничего не отвалилось. Корсар кстати у меня свистел и трещал, почему? Получается качество БП у корсаров оставляет желать лучшего.
Обзор и тестирование блока питания Deepcool DQ750-M-V2L WH (80 Plus Gold)
Роман Кудлай
01:59
Научите кто-нибудь, его пользоваться скриншотами, ну или на крайний случай, фокусироваться на экране при фотографировании этого самого экрана (даты в углу и общая мыльность навевает ностальгические во...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Сергей Анатолич
01:55
Золотой рубль это не золотая монета. Это виртуальная мера стоимости при которой 1 рубль соответствовал, в то время, 0,222168 граммам чистого золота. Это решение было предпринято после отмены привязки ...
В ВТБ заявили о «ненастоящем» курсе рубля и призвали признать наличие проблемы курсообразования
Kaabar
01:32
Когда они уже нажрутся все эти майнеры и иишники.
Micron полностью закрывает свой суббренд Crucial, выпускавший ОЗУ и SSD для потребительского рынка
