Новая модель будет иметь 8-дюймовый экран и гибридный процессор AMD Rembrandt

Компания Lenovo официально анонсировала новый игровой портативный компьютер Legion Go на своем сайте поддержки. По информации от Lenovo, речь идет о модели Legion Go S, которая будет оснащена 8-дюймовым экраном, гибридным процессором AMD Rembrandt и поддержкой Wi-Fi 6E.

Прошло практически месяц с последнего упоминания о будущих игровых карманных устройствах Lenovo. Тем не менее на сайте компании вновь была обнаружена ссылка на еще не представленную модель Legion Go.

Согласно имеющимся данным, упоминание о Legion Go S стало доступно на сайте в начале текущего месяца. На приведенных скриншотах видно, что название связано с номером модели «8ARP1», который был зафиксирован в недавней сертификации Евразийской экономической комиссии. В заключение, предполагается, что номер модели расшифровывается следующим образом: 8 - 8-дюймовый дисплей, ARP - AMD Rembrandt APU, 1 - первое поколение.

VideoCardz подтверждает наличие архитектуры Rembrandt, которая включает графический процессор RDNA 2 и ядра процессора Zen 3+. Документ «Regulatory Notice for Wireless LAN/WAN modules» также подтверждает, что Legion Go S получит поддержку Wi-Fi 6E, аналогично существующему Legion Go. Пока неясно, когда Lenovo официально представит Legion Go S.