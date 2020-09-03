The Outer Worlds: почти полчаса свежего геймплея сюжетного дополнения Peril on Gorgon
До выхода крупного сюжетного аддона Peril on Gorgon для ролевой игры The Outer Worlds осталось уже меньше недели, поэтому рост активности разработчиков и журналистов — явление закономерное. Сегодня портал IGN снова поделился записями игрового процесса дополнения, суммарная продолжительность которых составляет около 27 минут. Строго говоря, интересного в нижеуказанном геймплее происходит мало: главный герой бродит по симпатичным локациям, собирает предметы, отстреливает «хулиганов» и беседует с полезными персонажами. Ничего кардинально нового.
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Стоит отметить, что дополнение Peril on Gorgon весьма масштабное: разработчики оценивают продолжительность его прохождения примерно в восемь часов. По сюжету, мы отправимся на астероид Горгона, ставший после неудачного научного эксперимента источником различных проблем. Нам предстоит разобраться с ситуацией и разгадать тайну провала эксперимента.
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Помимо новой сюжетной линии аддон также добавит в игру новое оружие, способности и экипировку. Релиз — 9 сентября PC, PlayStation 4 и Xbox One. Для The Outer Worlds также запланировано второе сюжетное дополнение — Murder on Eridanos — но о его содержимом пока ничего неизвестно.
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