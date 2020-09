До выхода крупного сюжетного аддона Peril on Gorgon для ролевой игры The Outer Worlds осталось уже меньше недели, поэтому рост активности разработчиков и журналистов — явление закономерное. Сегодня портал IGN снова поделился записями игрового процесса дополнения, суммарная продолжительность которых составляет около 27 минут. Строго говоря, интересного в нижеуказанном геймплее происходит мало: главный герой бродит по симпатичным локациям, собирает предметы, отстреливает «хулиганов» и беседует с полезными персонажами. Ничего кардинально нового.

Стоит отметить, что дополнение Peril on Gorgon весьма масштабное: разработчики оценивают продолжительность его прохождения примерно в восемь часов. По сюжету, мы отправимся на астероид Горгона, ставший после неудачного научного эксперимента источником различных проблем. Нам предстоит разобраться с ситуацией и разгадать тайну провала эксперимента.

Помимо новой сюжетной линии аддон также добавит в игру новое оружие, способности и экипировку. Релиз — 9 сентября PC, PlayStation 4 и Xbox One. Для The Outer Worlds также запланировано второе сюжетное дополнение — Murder on Eridanos — но о его содержимом пока ничего неизвестно.