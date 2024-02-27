Представляете, как возмущены владельцы Xbox?

На прошлой неделе на консолях PlayStation 5 и Nintendo Switch состоялся релиз приключения Pentiment от студии Obsidian Entertainment. Неравнодушные игроки сразу принялись сравнивать версии проекта для разных платформ и сразу установили, что на PS5 средневековый детектив поддерживает режим со 120 кадрами/c, тогда как на Xbox Series он работает только при 60 кадрах/с.

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Здесь можно справедливо удивиться, зачем вообще такому проекту нужен режим с повышенным фреймрейтом, ведь он не может похвастаться захватывающим и динамичным видеорядом, но пользователи консолей Microsoft всё равно возмутились. Дескать, почему Pentiment, будучи игрой от подконтрольной Microsoft студии, не выглядит наилучшим образом на их консолях? Волнения масс дошли и до студии-разработчика, представитель которой поспешил дать соответствующий комментарий.

Руководитель проекта Джош Сойер рассказал, что режим со 120 кадрами/c на Xbox был изначально заблокирован из-за бага, а его возвращения стоит ждать в ближайшем обновлении. Даты релиза у патча нет, но выйти он должен в ближайшем будущем.

Если кто призабыл, то Microsoft не станет ограничиваться выходом Pentiment на консолях конкурентов. Так, 19 марта на PlayStation 5 должна выйти Hi-Fi Rush, а 16 апреля на Switch и PlayStation 5 выйдет Grounded. Что касается популярного пиратского экшена Sea of Thieves, то он выйдет только на PS5 — релиз намечен на 30 апреля.