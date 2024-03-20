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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Обновлённый шпионский экшен Alpha Protocol появился в продаже после пяти лет забвения — но только в GOG
Поляки боролись за авторские права на один трек и преуспели в этом.

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Цифровой магазин GOG стал эксклюзивной площадкой для возвращения шпионского экшена Alpha Protocol от Obsidian Entertainment. Спустя пять лет после исчезновения из продаж из-за проблем с музыкальными правами, игра вновь стала доступна для покупки.

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Как уточняется, прекращение продаж в 2019 году было связано с одной музыкальной композицией — изучить детали возвращения игры можно благодаря выпущенному документальному ролику. Команда поддержки GOG рассказала о переговорах за права на один трек, которые, несмотря на сложности, оказались относительно быстрыми.

Обновлённая Aplha Protocol обладает следующими уникальными особенностями:

  • полноценный лицензированный саундтрек; система достижений;
  • обновлённая поддержка современных контроллеров, от Xbox до Nintendo Switch Pro;
  • расширенная локализация, в том числе и русская;
  • оптимизация под современные операционные системы и облачные сохранения.

С ценами дела обстоят следующим образом: до 3 апреля на Alpha Protocol действует скидка в 10%. Вменённая стоимость составляет около 18 долларов. Но нужно понимать, что приобрести игру из РФ и РБ не удастся — объяснять причины этому, думаем, не нужно.

Важно отметить, что Obsidian Entertainment и SEGA оказывали GOG поддержку на всех этапах «омоложения» игры. Поляки также рассказали, что разработчики оригинального проекта тоже оказывали посильную помощь. Дошло до того, что сам Крис Авеллон, известный ещё по Fallout 2 и Planescape: Torment, помогал с переносом своего детища в GOG.

Напомним, оригинальная Alpha Protocol, предлагающая игрокам примерить на себя роль специального агента Майкла Тортона, который начинает поход против системы после предательства со стороны правительства США, вышла 2010 году на ПК, Xbox 360 и PS3.

#obsidian entertainment #gog #alpha protocol
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