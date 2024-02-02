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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
В ролевой игре Avowed от разработчиков Fallout: New Vegas будут только две расы — слишком накладно делать больше
А ещё в игре не будет романов из-за сложности в проработке такой механики. Свен Винке, ну ты видел, а?

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Геймдиректор Avowed Кэрри Патель рассказала в интервью игровому изданию IGN рассказала, почему в ролевой игре будет только две доступные расы. Впервые о таком обидном ограничении стало известно ещё летом 2023-го.

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Сотрудница Obsidian Entertainment дала понять, что такое непопулярное решение было продиктовано несколькими обстоятельствами. Начнём с того, что сам протагонист является выходцем и Аэдирской империи, заселённой в основном людьми и эльфами. Присутствуют там представители других рас (например, аумауа), но они в меньшинстве. Но сам «лор» можно скорректировать любым удобным образом, что и подводит нас плавно ко второй причине, которая является ключевой.

Производственные трудности и ограничения преследуют Avowed с самого начала — здесь уместным будет вспомнить тот факт, что Obsidian Entertainment принадлежит компании Microsoft. Информация о наличии ограничений в плане финансирования в таком случае выглядит очень странно, но как есть.

Если бы разработчикам пришлось моделировать и проектировать ещё одну расу, то, например, в случае появления персонажа-гнома пришлось бы дополнительно решать, как настроить рост героя и расположение оружия относительно противников. Авторы всерьёз считают это проблемой — наверное, читая этот фрагмент в оригинальном материале от IGN, где-то очень сильно удивился один седовласый бельгиец.

Кэрри Патель, комментируя отказ от разнообразия рас в Avowed, привела в пример Pillars of Eternity, действие которое происходит в той же вселенной. Там персонажей разных видов хватало, но все неравномерности сглаживала изометрия.

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Напомним также, несколько дней назад разработчики Avowed рассказали, что в игре также не будет романов с сопартийцами. Причина всё та же — сложность в проработке всех элементов. Зачем тогда Obsidian вообще занимаются играми сейчас? Это же сложно, можно деньги в банк положить на депозит — так легче было бы, да?

#obsidian entertainment #microsoft gaming #avowed
2
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