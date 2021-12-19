В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК, находящихся в ценовом диапазоне от 40 000 до 50 000 рублей.

Цикл материалов «Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК» носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной в последней инстанции.

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Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник. Производители компонентов указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

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Режимы работы игровых компьютеров

Процессор (номинал) + видеокарта (номинал).

Процессор (разгон) + видеокарта (разгон).

Результаты тестов: сравнение производительности

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Assassin's Creed Origins

1920х1080 1% low и average FPS

В игре Assassin's Creed Origins на первой строчке расположилась система Core i3-10105F + GeForce GTX 1650 Super. Второе место заняли сразу три ПК: Core i3-10100F + GeForce GTX 1650 Super, Ryzen 3 3100 + GeForce GTX 1650 Super и Ryzen 5 1600 AF + GeForce GTX 1650 Super. При этом они незначительно отстали от лидера.

Cyberpunk 2077

1920х1080 1% low и average FPS

В фантастическом боевике Cyberpunk 2077 сложилась ситуация, похожая на расклад сил в проекте Assassin's Creed Origins. Правда, есть одно «но» – Cyberpunk 2077 предъявил настолько суровые требования к графической подсистеме, что все участники тестирования продемонстрировали удручающе низкую производительность.

Days Gone

1920х1080 1% low и average FPS

В постапокалиптическом шутере Days Gone за лидерство вновь боролись четыре конфигурации: Core i3-10105F + GeForce GTX 1650 Super, Core i3-10100F + GeForce GTX 1650 Super, Ryzen 3 3100 + GeForce GTX 1650 Super и Ryzen 5 1600 AF + GeForce GTX 1650 Super.

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Far Cry 5

1920х1080 1% low и average FPS

В боевике Far Cry 5 настал звездный час систем с процессором Ryzen 3 3100. Так, например, в зависимости от режима работы конфигурация Ryzen 3 3100 + GeForce GTX 1650 Super опережала связку Core i3-10105F + GeForce GTX 1650 Super на 5%-12%.

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Hitman 3

1920х1080 1% low и average FPS

В новом проекте про приключения агента 47 уверенно лидировала система Ryzen 3 3100 + Radeon RX 5500 ХТ. Правда, при этом она продемонстрировала весьма посредственные результаты.

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Humankind

1920х1080 1% low и average FPS

В стратегии Humankind конфигурация Ryzen 3 3100 + Radeon RX 5500 ХТ ушла еще в больший отрыв от преследователей. Вдобавок ока показала вполне приемлемую производительность для игры данного жанра.

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The Witcher 3: Wild Hunt

1920х1080 1% low и average FPS

В проекте The Witcher 3: Wild Hunt первое место разделили связки Core i3-10100F + Radeon RX 570 и Ryzen 3 3100 + Radeon RX 5500 ХТ.

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Watch Dogs Legion

1920х1080 1% low и average FPS

В оригинальном боевике Watch Dogs Legion в очередной раз лидировала конфигурация Ryzen 3 3100 + Radeon RX 5500 ХТ. При этом результаты были далеки от приемлемых.

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Среднегеометрические результаты систем в восьми играх 1920х1080 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрических результатов конфигураций видно, что в обоих режимах работы лидировала система Ryzen 3 3100 + Radeon RX 5500 ХТ. Второе место разделила большая группа в «полосатых купальниках»: Core i3-10105F + GeForce GTX 1650 Super, Core i3-10100F + GeForce GTX 1650 Super, Core i3-10100F + Radeon RX 570, Ryzen 5 1600 AF + GeForce GTX 1650 Super, Ryzen 5 1600 AF + Radeon RX 570 и Ryzen 3 3100 + GeForce GTX 1650 Super. На третьей строчке разместились конфигурации Pentium G6400 + Radeon RX 5500 ХТ и Ryzen 3 1200 + GeForce GTX 1650 Super.

Лидеры показали высокие результаты в таких проектах, как Days Gone, Far Cry 5 и The Witcher 3: Wild Hunt. В оставшихся пяти играх у них наблюдались заметные проблемы с обеспечением комфортной производительности.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок. Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.

Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.

Соотношение стоимости и производительности систем 1920х1080 Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность «пальму первенства» отстояла связка Ryzen 3 3100 + Radeon RX 5500 ХТ. На втором месте расположились Core i3-10105F + GeForce GTX 1650 Super и Core i3-10100F + GeForce GTX 1650 Super. Третью позицию разделили системы Ryzen 5 1600 AF + GeForce GTX 1650 Super и Ryzen 3 3100 + GeForce GTX 1650 Super.

Итак, основываясь на результатах проведенных тестов можно утверждать, что оптимальным вариантом для приобретения будет связка Ryzen 3 3100 + Radeon RX 5500 ХТ. Она лидировала как в общем зачете, так и по привлекательности для покупки. Вдобавок процессор Ryzen 3 3100 поддерживает 4/8 потоков, что является неплохим заделом на ближайшее будущее. Правда, во всем этом «празднике жизни» присутствует большая ложка дегтя. Игровой компьютер стоимостью 50 000 рублей показывает приемлемые результаты только в половине современных игр. К сожалению, такова наша российская реальность, в которой электроника стоит немалых денег.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

