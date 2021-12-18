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Вступление

Игровых ноутбуков становится все больше. Появляются новые модели, основанные на разных платформах, с большим разнообразием графических процессоров. Такого разнообразия нет даже в настольном сегменте, а точнее там его нет вообще. Уже выгребли все б/у видеокарты и теперь в лучшем случае можно позволить себе какого-нибудь старичка в виде GeForce GTX 970 или GTX 960. Избранные могут позволить себе GTX 1050 Ti за 25 000 рублей.

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На мой взгляд, лучше добавить еще столько же и взять ноутбук с GeForce RTX 3050 Ti и играть в современные игры в разрешении FHD. А если не устраивает маленький экран, то ничего не мешает купить 27” монитор за 10 000 рублей, который все равно будет нужен при использовании обычного ПК. Кроме этого, ноутбук можно взять с собой в поездку и поиграть даже в пути, но немного. Играть от аккумулятора долго не получится потому, что потребление большое, а аккумуляторы пока не как у «Терминатора» из фильма.

Я сам давно использую ноутбуки и у меня достаточно большой опыт их использования. Правда, после одного RoverBook у меня был большой перерыв, и я их терпеть не мог. Это чудо китайской мысли просто достало меня. После этого я перестал покупать непонятные модели, остановившись на Sony. А купил я этот Rover потому, что в нем была самая мощная «дискретка» на тот момент, и я тогда поигрывал в «линейку». Когда я держал его на коленях, то через минут 15 их уже обжигал поддон. Играть было нереально, но и места свободного в квартире не было для установки игрового стационарного компа. Теперь если хочется игровой ноутбук, то только ASUS, а уж после просмотра канала на известном видеохостинге по ремонту я точно понял, что ноутбуки этой компании абсолютно ремонтопригодны. Сами ноутбуки бьют, ломают, топят, прожигают насквозь, и все равно они воскресают.

ASUS на платформе AMD считается отличным решением, но до недавних пор видеочипы были только NVIDIA и никакой другой альтернативы не предлагалось. Сегодня наступил знаменательный момент, когда можно попробовать устройство с мобильным графическим процессором AMD RX6800. Мне на тестирование попала классическая игровая модель ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition (G513QY).

Посмотрим, насколько хорош графический процессор AMD и чем еще интересна данная модель.

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Технические характеристики

Модель ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition (G513QY) Тип устройства Ноутбук Процессор AMD Ryzen 9 5900HX Видеопроцессор AMD Radeon RX 6800M с 12 ГБ видеопамяти GDDR6 Операционная система Microsoft Windows 10;

Microsoft Windows 11 Оперативная память 16 ГБ + 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц Встроенная память 2 твердотельных накопителя, подключенных по интерфейсу M.2 (NVMe PCIe), PCIe 3.0 1 ТБ (hyper) / 1 ТБ, поддержка массива RAID0 Экран 15,6 дюйма;

Разрешение FHD (1920 x 1080 пикселей), матрица – IPS, частота обновления – до 300 Гц, время отклика – 3 мс, 100% охват цветового пространства DCI-P3, поддержка адаптивной синхронизации Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6; Bluetooth v5.0 Аккумулятор 90 Вт*ч Размеры 354 x 259 x 22.6 ~ 27.2 мм Масса 2.5 кг Цена Н/Д*

Солидная начинка даже по современным меркам, особенно учитывая возможность оснащения 32 Гбайт памяти DDR4-3200 на борту и одни из самых мощных видеоускорителей AMD на рынке с огромным объемом видеопамяти. Можно даже немного помайнить.

Упаковка и комплектация

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Ноутбук поставляется в крупной картонной коробке черного цвета. С одной стороны находится красный крупный логотип серии ASUS ROG.

На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации.

Еще на ней находятся штрих-коды и служебная информация.

С одного из торцов коробки есть похожая наклейка. Сверху находится черная пластиковая ручка для удобства транспортировки.

Внутри коробки весь каркас и отсеки тоже сделаны из картона. Слева находится отсек, где расположен адаптер питания. Точнее их тут два.

Под ноутбуком находится ниша, где вставлена еще одна небольшая коробка. В ней находятся инструкции, а под ней еще есть две какие- пластиковые панели.

В комплекте поставки находится один огромный блок питания на 20 В и 14 А, что обеспечивает 280 Вт.

Внешний вид и корпус

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Нельзя сказать, что дизайн устройства как-то сильно изменился по сравнению с предыдущим поколением, но какие-то новые решения в дизайне все же были сделаны. Мало того, производитель старается с каждым поколением хоть немного снижать размеры устройства, с весом все немного сложнее, но это все же не ультрабук, а больше полноценная замена игровой домашней системы.

Толщина устройства варьируется, и этот параметр отображается в характеристиках. В основных деталях корпуса используется особо прочный пластик.

Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Одной рукой крышку открыть непросто, даже учитывая вес устройства. Со временем механизм может разработаться и в основном эта модель предполагает настольную установку.

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Крышка открывается не до упора. Ограничителем здесь выступают специальные петли, которые при закрытии убираются внутрь корпуса. Они смещены от самого края ближе к клавиатуре, образуя сзади как бы дополнительный отсек.

Этот выступ предназначается для развитой системы охлаждения. Именно сзади находится основная часть разъемов. Здесь есть HDMI, RJ-45, USB Type-A, USB Type-C и разъем питания.

На задней крышке находится логотип ASUS ROG, который подсвечивается во время работы любым цветом, а также синхронизируется с общей подсветкой. Еще для кастомизации с одного угла предусмотрены небольшие сменные пластиковые панели. Одна установлена штатно и еще две есть в комплекте.

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На левой грани можно увидеть два порта USB 3.0 и комбинированный аудиоразъем 3.5 мм.

На правой грани нет ничего кроме отверстий для выхлопа горячего воздуха.

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Тыльная сторона изготовлена из пластика. На ней есть несколько резиновых ножек разной формы. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво. По периметру нижней крышки проходят две светодиодные ARGB ленты, поэтому снимать ее нужно аккуратно, чтобы не повредить кабели и разъемы, которые их обеспечивают.

Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить несколько винтов с крестообразным шлицом. Один угловой приподнимает крышку. Нужна только пластиковая карточка или что-то другое такое же гибкое, чтобы открыть защелки.

Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.

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Модель крупная, поэтому немного свободного места есть. Основную часть внутреннего пространства занимает система охлаждения. В этом нет ничего удивительного потому, что у данного устройства очень мощная начинка.

Сама система выглядит необычно, особенно крупная пластина, которая закрывает частично обзор компонентов. Самое забавное, что они на ней изображены, а еще мы видим надпись Cutting Edge Cool.

Процессор и видеочип здесь далеко не самые экономичные и их нужно охлаждать. Автоматика изо всех сил следит за множеством датчиков, которые мониторят температуры в разных местах платы и во встроенных сенсорах в чипы.

Фирменные вентиляторы усовершенствованной конструкции Arc Flow усиливают воздушный поток до 35% для центрального процессора и до 21% для графического процессора по сравнению с предшествующими моделями – без увеличения уровня шума. Вентиляторы оптимизированной конструкции Arc Flow используют особую крыльчатку, состоящую из 84 лопастей особой формы с загнутыми кончиками, чтобы уменьшить турбулентность.

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Лопасти, изготовленные из жидкокристаллического полимера, у основания имеют толщину всего 0,2 мм, что способствует усилению воздушного потока, при этом они достаточно прочны, чтобы вращаться на высокой.

Чтобы эффективность системы охлаждения не снижалась со временем из-за скопления пыли на радиаторных решетках и вентиляторах, в новых моделях ноутбуков серии Strix реализована система самоочистки. В усовершенствованной версии этой системы длина пылевыводящих туннелей была сокращена, чтобы увеличить пространство для движения воздушных потоков. В результате эффективность вентиляторов выросла на 15% по сравнению с оригинальным вариантом. Усовершенствованная система охлаждения, реализованная в ноутбуках Strix G15, уверенно справляется со своей задачей даже при максимальных нагрузках на процессор и при этом работает на 3 дБ тише, чем предыдущая версия.

Одно из главных нововведений этого года – применение термоинтерфейса из жидкого металла в массовом производстве ноутбуков с процессорами AMD. Жидкометаллический термоинтерфейс намного эффективнее справляется с задачей отведения тепла, чем обычная термопаста. Как правило, жидкометаллический термоинтерфейс наносится вручную, но бренд ROG первым автоматизировал процесс нанесения термоинтерфейса из жидкого металла для массового производства ноутбуков. Затем этот запатентованный производственный процесс был адаптирован для ноутбуков с процессорами AMD Ryzen с учетом конструктивных особенностей этих процессоров, в том числе необходимости изоляции процессорных контактов.

Аккумулятор здесь всего на 90 Вт*ч. Число солидное для какого-нибудь компактного устройства, а здесь это просто как встроенный ИБП. Возможности апгрейда ограничены только заменой или установкой дополнительного твердотельного накопителя. Оперативная память здесь уже установлена в слоты по максимуму.

Клавиатура и тачпад

Ноутбук крупный и поэтому здесь используется хорошая полноразмерная клавиатура. Здесь находится ровная гладкая панель, топкейс, которая по диагонали поделена полупрозрачным пластиком. В ней есть вырезы под кнопки и тачпад. Последний достаточно крупный и удобный.

Он находится внизу по центру. Отдельных кнопок нет, они традиционно встроены под панелью по нижним углам.

Клавиатура мембранного типа, но механика усилена и переработана, поэтому производитель заявляет о высокой надежности. Кроме этого, здесь может цвет изменяться в четырех независимых RGB зонах. Есть множество разных интересных эффектов.

Клавиатура очень удобная, но больше всего мне понравилось, что есть клавиша PrtScreen, больше мне ничего не нужно. Разумеется, это геймерская модель, и значит клавиши WASD выделены отдельно.

Подсветкой оборудована не только основная клавиатура и функциональные клавиши, но и полосы в нижней крышке. В темноте устройство выглядит великолепно. Даже при хорошем освещении подсветка хорошо заметна.

Экран

Дисплей с диагональю 15.6 дюймов обладает разрешением 1920 х 1080 точек – наиболее привычный вариант для гейминга. Зерно на таком экране особо не будет заметно, а разрешение позволит очень комфортно играть в любую современную игру. Здесь используется матрица Tianma TL156VDXP01.

15-дюймовые ноутбуки Strix G15 также доступны в вариантах с дисплеем WQHD с частотой обновления 165 Гц и временем отклика 3 мс. Экраны с разрешением WQHD (2560x1440 пикселей) поддерживают охват цветового пространства DCI-P3 и могут похвастать близким к кинематографическому качеством «картинки».

Независимо от типа экрана, во всех новых моделях ноутбуков Strix реализована поддержка технологии FreeSync Premium. Она синхронизирует частоту обновления экрана с частотой вывода кадров графическим процессором, устраняя неприятный эффект разрыва кадра и уменьшая задержку отображения, что обеспечивает как более высокое качество изображения, так и улучшенную реакцию игры на действия пользователя.

Боковые рамки тонкие. Сделать ноутбуки Strix G15 на 7% компактнее по сравнению с моделями предшествующего поколения удалось благодаря экранной рамке минимальной ширины – всего 4,5 мм сверху и по бокам экрана. Относительная площадь экрана по сравнению с предшествующими моделями увеличилась с 80 до 87%.

Производитель заявляет соответствие 100% соответствия цветовому пространству DCI-P3. Однако, с штатной предустановкой про это не скажешь. Углы обзора широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается.

Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. Конечно, это не OLED дисплей, но результат хороший

Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Под углом проявляется небольшой розоватый оттенок. Судя по всему, это результат применения антибликового покрытия. Впрочем, на реальном использовании это никак не отражается.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 338.57 0.291 1176 50 168.62 0.086 1183 0 15.32 0.013 1182

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает средний уровень контрастности. Благодаря антибликовому покрытию отсутствуют паразитные засветки даже при использовании на улице.

Все графики точно совпадают друг с другом, но достаточно заметно отклонились от референса. Впрочем, нельзя назвать это критичным.

Цветовая температура практически идеально совпала с референсным показателем. Увидеть отличия с эталоном в процессе эксплуатации не получится. Изначально у экрана есть проблемы с калибровкой в штатном режиме, но благодаря предустановкам в приложении Armoury Crate можно подобрать хороший режим.

В целом это геймерская модель, и она не претендует на идеальную цветопередачу. А если необходимо, то устройство можно откалибровать.

Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты. Пользователю не придется наблюдать паразитные оттенки.

Точки серого клина сгруппированы внутри дельты. Паразитные оттенки не будут отвлекать пользователя.

Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 10. Традиционно доступны профессиональная или домашняя версии. После загрузки и запуска обновления сразу предлагается переход на Windows 11. Возможно, скоро сразу будет предустанавливаться именно она.

Перед использованием рекомендуется обновить все через центр обновлений потому, что там обновляется даже прошивка устройства. Кроме этого, есть знакомая утилита ASUS Armoury Crate.

Это приложение позволяет настраивать практически все параметры устройства, включая экран. Наиболее близкой по цветопередаче является предустановка Cinema. Функция Keystone уже второго поколения.

Производительность системы и эффективность охлаждения можно настраивать в пользовательских профилях. Режим Turbo – это максимальная производительность ноутбука для самых требовательных игр, при которой вентиляторы также вращаются на максимальной скорости, а для работы и развлекательных приложений предназначен бесшумный режим Silent. При низких нагрузках на центральный процессор и видеокарту, когда их рабочая температура не превышает 60°C, вентиляторы останавливаются и ноутбук работает бесшумно.

В пользовательских профилях можно не только выбрать режим охлаждения, но и настроить целый ряд других параметров системы, например, отключить клавишу Windows, чтобы случайно не нажать ее в процессе игры, или изменить эффекты подсветки. Для быстрого переключения между профилями настроек удобно использовать сочетания горячих клавиш.

CPU-Z:

GPU-Z:

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

3DMark Port Royal:

3DMark Time Spy:

3DMark CPU Profile:

PCMark 10:

CrystalDiskMark 8.0.1:

Metro Exodus, FHD, Ultra:

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 90 Вт*ч. Это не такие большие показатели для мощного игрового устройства. Полная зарядка устройства занимает 2 часа 22 минуты. Такой результат достигается благодаря мощному блоку питания, который поставляется в комплекте.

Играть от аккумулятора долго не получится. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Gaming работает немногим более часа. Зато тест Modern Office, который эмулирует работу в офисных приложениях, демонстрирует уверенную работу в 9 часов и 31 минуту.

Понятно, что от батареи играть никто не будет и она нужна скорее, как ИБП при кратковременном отключении питания. Работать можно весь день в полном объеме.

Нагрев устройства достаточно умеренный. Даже при использовании самых тяжелых приложений: Prime95 и Furmark температура клавиатуры не поднимается выше 37С, но можно заметить, что нагрев не равномерный, а основная часть горячего воздуха выходит по бокам и сзади.

При этом даже спереди видны места, где располагаются вентиляторы и в этих местах устройство самое прохладное даже сзади потому, что осуществляется приток воздуха.

Что касается шума, то пик его достигается в режиме Turbo, когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 3900 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 41,3дБ на расстоянии 1 м от устройства.

Заключение

На первый взгляд ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition (G513QY) – классическая игровая модель с экраном 15”, у которой есть свои фирменные технические решения. Начнем с того, что отлично реализована подсветка. Здесь много разных эффектов, подсвечивается не только клавиатура в топкейсе, но и полосы по периметру поддона. Я уже не первый раз вижу подобное и мне это очень понравилось.

Традиционно мы видим высокое качество изготовления и материалов, а внутри под крышкой мы видим защитную пластину, которая многое скрывает от посторонних глаз. Ноутбук относительно тихий, производительный и не очень горячий. Понятно, что системе охлаждения приходится балансировать между охлаждением процессора и видеочипа, но здесь нельзя сказать, что она на пределе. Ни свиста, ни критических температур не наблюдалось. Разгон на подобных устройствах – это больше маркетинг. Производительности в игровых приложениях всегда хватает и поэтому наоборот нужно думать о том, как снизить частоты и напряжения на компонентах, чтобы устройство было тише и холоднее.

Экран в целом очень хороший и даже можно настроить его цвета с помощью предустановки программного обеспечения. Оно, кстати, мне давно знакомо – это ASUS Armoury Crate, которым очень удобно пользоваться и можно настраивать множество функций. Корпус достаточно прочный, хотя детали преимущественно пластиковые, а шасси комбинированное. Есть интересное решение по кастомизации внешнего вида и смене нескольких разных панелей.

Автономность хорошая, но играть долго не получится. Здесь аккумулятор больше нужен как ИБП, хотя время автономной работы в офисных задачах очень даже хорошее. Производительность очень высокая для мобильного устройства. Все дело в обновленных процессорах AMD, которые поднимают планку производительности на новый уровень. Это же касается графического процессора. Местами можно поиграть в 4K на внешнем мониторе. Клавиатура удобная, подсветка настраивается, и в целом у меня претензий к устройству нет.

У кого-то могут возникнуть вопросы, что, дескать, система охлаждения постоянно балансирует с нагрузкой между нагревом процессора и видеочипа. На самом деле здесь все оптимизировано и можно выбрать один из трех режимов. «Турбо» – это самый бескомпромиссный и шумный вариант. Я бы предпочел использовать «Производительный», а при работе «Тихий». Нагрев устройства при интенсивной нагрузке умеренный и это показывает тепловизор. В итоге перед нами отличное игровое устройство, которое также можно использовать для профессиональных задач.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: