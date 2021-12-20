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Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT

Тестирование видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1660 и AMD Radeon RX 5500 XT в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080 и 2560 х 1440, двух режимах работы и восьми играх
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В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарт GeForce GTX 1660 и Radeon RX 5500 XT в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080 и 2560 х 1440. Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

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Assassin's Creed Valhalla

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1% low и average FPS

В проекте Assassin's Creed Valhalla лидировала видеокарта Radeon RX 5500 ХТ. Правда, отрыв от GeForce GTX 1660 был минимальным. В зависимости от разрешения и режима работы она опережала «зеленого» конкурента на 1% – 9%. Примечательно, что комфортную производительность в разрешении 1920 х 1080 ускорители смогли обеспечить только после разгона.

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Biomutant

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1% low и average FPS

В фэнтезийном экшене Biomutant первое место занял GeForce GTX 1660. Его отрыв от «красного» преследователя составил 14% – 27%. При этом после разгона последний показал высокие результаты в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1080.

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Cyberpunk 2077

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1% low и average FPS

В проекте Cyberpunk 2077 вновь лидировала модель компании NVIDIA. Однако уже в разрешении 2560 х 1440 ее настиг графический ускоритель Radeon RX 5500 ХТ. Тем не менее, данное свершение ничего не значит, так как обе модели продемонстрировали низкую производительность.

Days Gone

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1% low и average FPS

В шутере Days Gone первое место в очередной раз заняла GeForce GTX 1660. В зависимости от разрешения и режима работы она опережала соперника на 10% – 19%. Данный проект оказался не столь требовательным к видеокартам, как Cyberpunk 2077. В результате лидер показал высокие результаты во всех разрешениях.

F1 2020

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1% low и average FPS

В автогонке F1 2020 графический ускоритель Radeon RX 5500 ХТ смог навязать конкурентную борьбу «зеленому сопернику». Во всех разрешениях разогнанный продукт компании AMD уверенно опережал стоковую модель GeForce GTX 1660.

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Horizon Zero Dawn

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1% low и average FPS

В фантастическом приключении Horizon Zero Dawn и боевике Mafia Remastered первую позицию оккупировал графический ускоритель компании NVIDIA.

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Mafia Remastered

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1% low и average FPS

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Watch Dogs Legion

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1% low и average FPS

В игре Watch Dogs Legion ускоритель Radeon RX 5500 ХТ не оставил ни единого шанса «зеленому» конкуренту. В зависимости от разрешения и режима работы он обгонял GeForce GTX 1660 на 38% – 48%. При этом в разрешении 1920 х 1080 «красный» лидер показал вполне приемлемые результаты для модели бюджетного сегмента.

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Среднегеометрическая производительность видеокарт в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт видно, что лидировал графический ускоритель GeForce GTX 1660. Правда, стоит отметить, что после разгона модель Radeon RX 5500 ХТ немного обошла «зеленую» видеокарту, работающую в штатном режиме.

Теперь давайте рассмотрим противостояние участников в отдельно взятых играх.

  • Видеокарта GeForce GTX 1660 была быстрее ускорителя Radeon RX 5500 ХТ в играх Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone, F1 2020, Horizon Zero Dawn и Mafia Remastered.
  • Видеокарта GeForce GTX 1660 была медленнее ускорителя Radeon RX 5500 ХТ в играх Assassin's Creed Valhalla и Watch Dogs Legion.

Графический ускоритель GeForce GTX 1660 опередил видеокарту Radeon RX 5500 ХТ в шести проектах из восьми и в двух играх был медленнее «красного» соперника.

Герои материала, с некоторыми оговорками, обеспечили приемлемую производительность во всех протестированных играх.

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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт. Для выведения соотношения стоимости и производительности GPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник моделей.

  • GeForce GTX 1660 6144 Мбайт - 23 000 рублей;

  • Radeon RX 5500 XT 8192 Мбайт - 21 500 рублей.

Соотношение стоимости / производительности видеокарт

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность видеокарты GeForce GTX 1660 и Radeon RX 5500 ХТ были одинаково привлекательными для приобретения.

Итак, в противостоянии графических ускорителей GeForce GTX 1660 и Radeon RX 5500 ХТ победителем вышла модель компании NVIDIA. Она была быстрее «красного» конкурента в общем зачете и ни в чем не уступила ему по соотношению цена/производительность.

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Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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