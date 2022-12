Что-то из этого даже может и «выстрелить».

В потоке относительно достойных новостей с The Game Awards 2022 легко можно было потерять анонсы вполне неплохих проектов второго или третьего эшелонов. Например, студия Dontnod Entertainment, заслужившая любовь геймеров такими проектами, как серия Life is Strange, а также мистические экшены Remember Me, Twin Mirror и Vampyr, продолжает вкалывать как Папа Карло, подготавливая всё новые и новые видеоигры. Сегодня, например, нашему вниманию был представлен приключенческий ролевой экшен Banishers Ghosts of New Eden.

Действие Banishers Ghosts of New Eden разворачивается в 1695 году в Новом Эдеме, а играть будем за любовников и членов организации «Изгоняющих» (тех самых Banishers) Антею Дуарте и Реда мак Рейта. Что до «Изгоняющих», то члены данного, с позволения сказать, ордена, занимаются охотой на призраков и защитой живых от угрозы со стороны различных духов и прочей нечисти.

Заявлена интересная история, на пути к развязке которой нам предстоит столкнуться с многочисленными трудностями, необходимостью применять как стандартное вооружение, так и магию с духовными силами, а также решать массу загадок и тайн.

Релиз должен состояться в следующем году.