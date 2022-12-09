Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы Life is Strange и Vampyr анонсировали ролевой экшен Banishers Ghosts of New Eden
Что-то из этого даже может и «выстрелить».
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

В потоке относительно достойных новостей с The Game Awards 2022 легко можно было потерять анонсы вполне неплохих проектов второго или третьего эшелонов. Например, студия Dontnod Entertainment, заслужившая любовь геймеров такими проектами, как серия Life is Strange, а также мистические экшены Remember Me, Twin Mirror и Vampyr, продолжает вкалывать как Папа Карло, подготавливая всё новые и новые видеоигры. Сегодня, например, нашему вниманию был представлен приключенческий ролевой экшен Banishers Ghosts of New Eden.

реклама

Действие Banishers Ghosts of New Eden разворачивается в 1695 году в Новом Эдеме, а играть будем за любовников и членов организации «Изгоняющих» (тех самых Banishers) Антею Дуарте и Реда мак Рейта. Что до «Изгоняющих», то члены данного, с позволения сказать, ордена, занимаются охотой на призраков и защитой живых от угрозы со стороны различных духов и прочей нечисти.

Заявлена интересная история, на пути к развязке которой нам предстоит столкнуться с многочисленными трудностями, необходимостью применять как стандартное вооружение, так и магию с духовными силами, а также решать массу загадок и тайн.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Релиз должен состояться в следующем году.

#dontnod entertainment #focus entertainment #banishers ghosts of new eden
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Создатели Warhammer 40,000 Space Marine 2 показали долгожданный геймплей новинки
A Plague Tale Requiem добралась до релиза, игроки пока довольны проектом
Полноценный показ Warhammer 40,000 Space Marine 2 могут устроить уже на этой неделе — утечка
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как Турция "троллит" европейских покупателей российской нефти
13
Недостатки истребителей F-35 не удовлетворяют оборонные потребности Австралии
86
Кем был на самом деле Виктор Бут
94
Найден недорогой и эффективный способ победить все варианты коронавируса SARS-CoV-2
21
Главные игры декабря 2022 года
23
Самые сильные армии мира – на каком месте находится РФ, и может ли СВО подорвать боевую мощь России
111
Лучшие китайские бренды смартфонов 2022 - обзор, рейтинг, описание
16
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
59
Как А. Меркель обманула В. Путина – почему Минские соглашения были изначально обречены на провал
23
10 редких утилит, которые я добавил в свою коллекцию программ в 2022 году
3

Сейчас обсуждают

BPretender
15:50
мы новое выкопаем
В России к концу года осталось всего 14 автобрендов из 60, причем 11 из них – китайские
ахахаxа
15:49
скоро море последнее заберут у украины
В России к концу года осталось всего 14 автобрендов из 60, причем 11 из них – китайские
VictoR_VK
15:48
да накуй нужна уже эта зеленая, перелезу обратно на красную 7700XT
Обзоры AMD Radeon RX 7900 будут опубликованы 12 декабря
ахахаxа
15:47
украина да,там беда
В России к концу года осталось всего 14 автобрендов из 60, причем 11 из них – китайские
ахахаxа
15:46
лада,газ и уаз,да и хватит.В том веке так и было практически
В России к концу года осталось всего 14 автобрендов из 60, причем 11 из них – китайские
VictoR_VK
15:45
Всегда нравились сапфирки, буду ждать 7700XT и брать
В сеть попали изображения видеокарты SAPPHIRE Radeon RX 7900 XTX NITRO+
-=metallist=-
15:42
Это к Демуре)
Оперативная память DDR4 продолжает дешеветь в российских магазинах
чихнулипукнул
15:41
🤣🤣🤣
Как А. Меркель обманула В. Путина – почему Минские соглашения были изначально обречены на провал
чихнулипукнул
15:41
Прошедшей ночью газета The New York Times опубликовала диагноз Ангелы Меркель путину. Она после телефонного разговора с ним сказала Обаме: «she was not sure he was in touch with reality, people briefe...
Как А. Меркель обманула В. Путина – почему Минские соглашения были изначально обречены на провал
-=metallist=-
15:41
А сейчас такая память сколько стоит там?
Оперативная память DDR4 продолжает дешеветь в российских магазинах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем