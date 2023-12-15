Отдельный трейлер для этого имеется.

Разработчики из студии Saber Interactive совместно с издательством Focus Entertainment сообщили, что симулятор езды по бездорожью с элементами исследования Expeditions: A MudRunner Game должен поступить в продажу 5 марта 2024 года. По такому случаю был представлен новый трейлер и объявлен сбор предзаказов. В последнем случае за базовое издание у вас попросят чуть более двух тысяч рублей.

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Симулятор Expeditions: A MudRunner Game предложит игрокам вести научную работу, пробираться на вездеходах разных моделей по самым опасным маршрутам, применяя новейшие технологии и инструменты, также создавая свою базу и команду.

«Отправляйтесь в научные экспедиции, которые в итоге всегда приносят отличные результаты, помогая адаптироваться к капризам природы и открывать тайны неизведанных земель. Исследуйте огромные дикие пространства пустынь, густых лесов и высоких гор, где могут таиться сокровища и древние руины.

Возглавляйте исследовательские экспедиции на вездеходах разных моделей по самым опасным маршрутам, и преодолевайте препятствия, применяя новейшие технологии и инструменты. Постройте свою базу и оснастите свои машины нужными устройствами вроде дронов или сканеров, это точно поможет в пути. Соберите команду специалистов, которые помогут вам прокачаться в полевых условиях и не упустить интересные возможности», — гласит официальное описание проекта.

Ключевые особенности проекта:

возможность познакомиться с новым видением жанра приключений в дикой местности. Сами авторы называют его современным, основанным на физике произведением от создателей MudRunner и SnowRunner;

необходимость тщательно спланировать маршрут, используя летательные аппараты для разведки, металлоискатель и дрон с камерой для поисков ценностей;

поездки по пересечённой местности при помощи арсенала самых современных устройств, вроде якорей, для преодоления крутых подъёмов и спусков, или эхолокаторов для проверки глубины водоема;

возможность управления своим лагерем при помощи разных сооружений для исследования и возможность найма специалистов, которые помогут научиться новому и по максимуму использовать возможности в экспедициях.

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Expeditions: A MudRunner Game получит перевод на русский язык, игра выйдет не только на ПК (Steam), но ещё на PlayStation и Xbox двух поколений, а также на Nintendo Switch.