С точностью до суток. Оптимизм — он такой.

Если есть в мире видеоигр традиции, которые лучше бы остались в прошлом, то это привычка оглашать даты выхода новинок за многие-многие месяцы до заветной даты. Продемонстрировать верность традициям решили разработчики из Saber Interactive при поддержке издательства Focus Entertainment.

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В конце ноября мы узнали о том, что их творение Warhammer 40,000 Space Marine II выйдет в лучшем случае в июле следующего года, и вот, сегодня в рамках The Game Awards 2023 разработчики решили внести больше ясности в данный вопрос: принять на себя роль Титуса в его борьбе с тиранидами мы сможем только 9 сентября 2024 года.

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Целевые платформы — PC, Xbox Series и PlayStation 5. Как и в любых других подобных анонсах, закладывайте в свои планы допущение о том, что релиз ещё сдвинется вправо по графику.