Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Геймплейные особенности симулятора Expeditions: A MudRunner Game от разработчиков SnowRunner представлены в новом трейлере
Игра выходит уже в марте.

реклама

Студия Saber Interactive совместно с издательством Focus Entertainment в настоящее время готовятся к релизу Expeditions: A MudRunner Game — симулятора поездок по бездорожью для совершения научных исследований. В новом трейлере авторы попытались рассказать, каким образом будет устроен здешний геймплей.

реклама

Главный герой Expeditions: A MudRunner Game — руководитель механизированных экспедиций, который заниматься исследованием археологических находок, собирает геологические образцы и даже раскрывает неизведанные территории. При проектировании здешних биомов разработчики ориентировались на природу и ландшафт Карпат и Аризоны.

В качестве транспорта игра предложит использовать вездеходы, разведывательные машины и, разумеется, тяжёлые грузовики. Причём, лебёдка остаётся незаменимой вещью, но в качестве спасательных принадлежностей пригодятся ещё портативные якоря. Последние окажутся незаменимыми в зонах, где применение лебёдки просто невозможно.

В пользовании игрока также будут раскладные мосты для пересечения особо сложных мест, системы регулировки давления в шинах для повышения сцепления с дорогой и домкраты (с их помощью можно будет ставить перевернувшуюся машину обратно на колёса).

Особенно приятно, что главный герой, герой экспедиций, не останется один-на-один со всеми опасностями неизведанных территорий: компанию ему составят механики, гидрологи, менеджеры и другие наёмные специалисты. Только слаженная команда позволит «выжать» из экспедиции максимум.

По прибытию на нужное место крайне важно установить базу и заниматься её дальнейшим улучшением. Тут можно будет и парковки расширять, и склад оборудовать (и тоже расширять). Всего же в релизной версии проекта нас ожидает 40 экспедиций со своими требованиями. Каждая последующая вылазка, естественно, окажется сложнее предыдущей. А после завершения очередного этапа игрок получит транспорт, снаряжение и специалистов.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Симулятор механизированных экспедиций Expeditions: A MadRunner Game поступит в продажу 5 марта на ПК (Steam, EGS), PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

#saber interactive #focus entertainment #expeditions a madrunner game
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Симулятор езды по бездорожью с элементами исследования Expeditions: A MudRunner Game поступит в продажу 5 марта
Warhammer 40,000 Space Marine II выйдет в свет в сентябре следующего года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
217
Россия продала Эфиопии истребители Су-30К, возвращенные Индией в 2007 году
6
Собираем игровой компьютер для сына дешевле 40000 рублей
77
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Январь)
9
Xbox series S или персональный компьютер до 40 000 рублей
9
Нужен ли жесткий диск в компьютере и ноутубуке в 2024 году — три аргумента «за» и пять — «против»
36
Крышка от процессора в новом качестве
9
Южная Корея представила эскадренный миноносец нового поколения класса KDDX
+
Спикер ВСУ: "F-16 разбомбят прямо на базах"
23
Volkswagen все активнее "перебирается" в Китай
+

Сейчас обсуждают

Bearcub
20:18
А вот и придиванный мишка сказочник очнулся))
За границей начали работать предвыборные штабы Бориса Надеждина
Bearcub
20:14
Да что вы говорите. Это с ваших же слов бюджетников всё время куда-то сгоняют, Это с ваших же слов их всё время заставляют голосовать. Хорошо что у вас есть умное голосование где ты сам.... хотя стоп....
За границей начали работать предвыборные штабы Бориса Надеждина
Михаил Иванович
20:12
Так и до конц. лагерей не далеко
За границей начали работать предвыборные штабы Бориса Надеждина
Bearcub
20:12
Ага назло бабушке отморожу уши! Я уже писал, что на Украине уже такое было. Кто угодно только не Янукович. Результат на лицо как говорится.
За границей начали работать предвыборные штабы Бориса Надеждина
Михаил Иванович
20:05
За рубежом штабы открыли неравнодушные люди никак не связанные со штабом Надеждина. Он сам говорил, что не ожидал такого. Реальное число людей недовольных текущей властью в России намного больше, чем ...
За границей начали работать предвыборные штабы Бориса Надеждина
Михаил Иванович
20:04
Тяжело жить с узким взглядом на мир. У запутинцев почему то оппозиция всегда кем то оплачиваемая, видать по себе так оценивают людей.
За границей начали работать предвыборные штабы Бориса Надеждина
Михаил Иванович
20:02
В том то и дело, что ставят подпись не за Надеждина, который мало популярен, я до компании не слышал о нём, а против путина
За границей начали работать предвыборные штабы Бориса Надеждина
Алексей Чунюкин
19:58
Фото в заглавии поста поправите. Слева сокет на картинке ам5 там выпилы в крышке, справа ваще на интел похож.
Собираем компьютер в 2024 году: AM4 или AM5
Михаил Иванович
19:57
Пока лишь вижу истерику запутинцев. За Надеждина уже 100к поставили подпись поставили, они все проплаченные что ли? Тогда почему мне деньги не заплатили?)
За границей начали работать предвыборные штабы Бориса Надеждина
Михаил Иванович
19:56
Если ты ставишь подпись за деньги, это не значит что все так делают, или без разницы за кого ставить, главное, чтобы платили?
За границей начали работать предвыборные штабы Бориса Надеждина
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем