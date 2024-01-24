Игра выходит уже в марте.

Студия Saber Interactive совместно с издательством Focus Entertainment в настоящее время готовятся к релизу Expeditions: A MudRunner Game — симулятора поездок по бездорожью для совершения научных исследований. В новом трейлере авторы попытались рассказать, каким образом будет устроен здешний геймплей.

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Главный герой Expeditions: A MudRunner Game — руководитель механизированных экспедиций, который заниматься исследованием археологических находок, собирает геологические образцы и даже раскрывает неизведанные территории. При проектировании здешних биомов разработчики ориентировались на природу и ландшафт Карпат и Аризоны.

В качестве транспорта игра предложит использовать вездеходы, разведывательные машины и, разумеется, тяжёлые грузовики. Причём, лебёдка остаётся незаменимой вещью, но в качестве спасательных принадлежностей пригодятся ещё портативные якоря. Последние окажутся незаменимыми в зонах, где применение лебёдки просто невозможно.

В пользовании игрока также будут раскладные мосты для пересечения особо сложных мест, системы регулировки давления в шинах для повышения сцепления с дорогой и домкраты (с их помощью можно будет ставить перевернувшуюся машину обратно на колёса).

Особенно приятно, что главный герой, герой экспедиций, не останется один-на-один со всеми опасностями неизведанных территорий: компанию ему составят механики, гидрологи, менеджеры и другие наёмные специалисты. Только слаженная команда позволит «выжать» из экспедиции максимум.

По прибытию на нужное место крайне важно установить базу и заниматься её дальнейшим улучшением. Тут можно будет и парковки расширять, и склад оборудовать (и тоже расширять). Всего же в релизной версии проекта нас ожидает 40 экспедиций со своими требованиями. Каждая последующая вылазка, естественно, окажется сложнее предыдущей. А после завершения очередного этапа игрок получит транспорт, снаряжение и специалистов.

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Симулятор механизированных экспедиций Expeditions: A MadRunner Game поступит в продажу 5 марта на ПК (Steam, EGS), PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.