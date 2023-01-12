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В 2010 году компания Crytek анонсировала игру на новом движке CryEngine 4. И, спустя 4 года, игра выходит на ПК. Также, годом ранее стартовал ее выход на консоли XBox One.

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Скорее всего, игре предрекали большое будущее. Но не срослось...Если сейчас спросить рядовых "игрунов ПК", какие игры от компании Crytek они знают, то ответ будет скорее всего одинаковым: "три части Crysis".

Кстати, вот мои обзоры на ремастеры серии Crysis:

рекомендации -20% на RTX 4070 Ti - скидки начались 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

"Crysis Remastered: краткий анализ графики и производительности системы i7-8700T + GTX 1070"

"Crysis 2 и Crysis 3 Remastered: краткий обзор"

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А вот Ryse: Son of Rome вспомнят далеко не все. Попробуем разобраться почему.

О сюжете.

Древний Рим. Примерно 50-60 годы до нашей эры. Главный герой, центурион Марий, вместе со II Легионом отправляется в Британию, где нужно навести порядок с непокорными кельтами.

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Попутно, Марий выясняет, кто убил его отца. Исторической достоверности игра не содержит. Тут, как бы альтернативная история. Да, имеется император Нерон. Такой же деспот, как и в реальности.

Но все изменено ради сюжета. Сам сюжет весьма неплох. Небольшой переполох в начале вносит появление богов. Но они не влияют практически никак на игровой процесс, поэтому не ждите тут игры в духе фэнтези.

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Сама игра в стиле Hack and slash. Что подразумевается эпохой. Рубить и резать врагов будем традиционным коротким римским мечом - гладиусом. И он чертовски эффективен!

Вообще, после небольшого обучения методам боя (а это происходит в виде тренировочного боя между Марием и его отцом),

начинается "кромсалово и рубилово". Что тут стоит отметить, так это хорошо поставленные бои и очень красивые (и достаточно реалистичные) добивания.

Сражаться приятно, несмотря на то, что подстроить клавиши под себя невозможно - имеется только три варианта "заводских настроек". Вообще, добивание тут носит значимый характер. Правильное его исполнение дает бонусы и восстанавливает здоровье. Само управление не особо заморочено: одна клавиша мыши на удар мечом, другая - на удар щитом. На нажатие колесика возложена функция блока в момент атаки. Есть и сильные атаки мечом и щитом. Для этого надо просто удерживать соответствующие клавиши мышки. Построение самого боя зависит от типа противников и их количества. Поэтому тут стоит комбинировать удары и разбираться с тем врагом, что в данный момент открыт. После определенной прокачки персонажа (да, она тут имеется), у героя усиливаются все параметры и появляется возможность накапливать ярость.

Меню навыков.

Режим ярости сильно замедляет врагов и можно уничтожить 2-3 противников, пока режим не прекратиться. Да, еще стоит отметить возможность переката. Что очень важно при наличии группы противников.

Но далеко не все сражения ограничиваются этим (хотя имеются и боссы):

Наш герой же центурион! Под его руководством имеется небольшой отряд. Вот иногда нам и предстоит командовать этим отрядом. Тут события развиваются следующим образом: нам необходимо где-то разместить лучников (обычно это два варианта), а в другом - основной отряд. И нужно продержаться определенное время атаки противников. Сам Марий при этом, обычно, также сражается и отдает команды лучникам на стрельбу. Но иногда нам выпадает задача прорваться, допустим, через овраг. И тут наш отряд собирается в "черепаху". В нужный момент отряд прикрывается щитами, а в другой момент - закидывает противников копьями - пилумами. И вот таким образом, шаг за шагом, мы преодолеваем опасный участок. Так что определенное разнобразие "боевки" в игре имеется.

Что касается самой графики. Она выполнена на высоком уровне для тех времен. И сейчас не падает лицом в грязь, показывая, что уж в чем, но в "графонии" компания Crytek толк знала.

Вот так выглядит игра на максимальных настройках графики:

Более чем прилично на 2022 год. И при вменяемых требованиях. Я провел небольшой тестовый забег во второй главе.

Тестовая локация.

Общие настройки графики.

Расширенные настройки графики.

Система с i7-8700T и GTX 1070 показала следующие результаты (в разрешении 1080р на максимальных настройках):

График фремтайма.

График фреймрейта.

Итоговый результат.

Стоит сказать и о том, что игра на тот момент уже требовала более 4 потоков процессора. На разогнанном i5-4690K играть в свое время было не комфортно.

Но несмотря на отличную "боевку", на хорошую графику, на неплохо поданный сюжет, игра "не взлетела". И на то, есть причина (на мой взгляд).

Дело в том, что игра жутко линейная. Вот просто жутко. Никаких ответвлений на локациях (не считая закоулков с секретами). В сравнение с ней, Crysis 2 воспринимается просто эталоном вариантивности прохождения. А тут этого нет вовсе! Просто линейные бои "по расписанию". Даже, поражавшие оригинальностью анимации добивания, уже к середине игры начинают надоедать. И в таком контексте игру не спасут ни разные локации (включая знаменитый Колизей), ни скромная продолжительность игры ( тут это надо считать плюсом).

В игре всего 8 небольших глав.

Шедевра не вышло. А жаль...

Но те, кто пропустил данную игру, могут в нее поиграть, попутно поняв, КАК раньше делали графику.



