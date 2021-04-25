The Bureau - XCOM Declassified: ХСОМ с оглядкой на Mass Effect
В 2013 году компания 2K Marin выпустила игру из популярной вселенной XCOM - The Bureau - XCOM Declassified, которая должна была изменить подход созданию игр серии.
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Действие игры разворачивается в США в 60-е годы ХХ века. И, как уже можно догадаться, на Землю вторгаются инопланетяне. Создатели игры отошли от концепции пошаговой стратегии и решили создать тактический шутер с видом от третьего лица. Если раньше все персонажи были обезличены, то теперь нам предстоит играть за агента ФБР Уильяма Картера.
Затягивать с развитием сюжета не стали. С самого начала нам в ходе действий подробно объясняют основы боя.
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Сам же бой состоит из двух частей: непосредственная стрельба по врагу из укрытия и переход в тактический режим для раздачи команд соратникам.
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Наиболее явное сходство тут прослеживается с игрой Mass Effect. Бой идет строго из укрытий, напарники обладают некоторым арсеналом способностей, которые позволяют справляться с превосходящими силами противника. Поведение самих инопланетян довольно хорошо прописано. Они не кидаются бездумно на вас, а стараются продвигаться за укрытиями. Более того, их командир (который зачастую может оказывать поддержку защитным полем) остается позади, не подвергая себя излишнему риску. А вот поведение наших соратников разочаровывает. Они не собираются самостоятельно применять свои способности. Это сугубо ваша задача. А, учитывая, что вам предстоит и самому стрелять, постоянный переход в тактический режим надоедает. В том же Mass Effect, соратники применяли свои способности по обстоятельствам и не требовали тотального контроля над ними. Тем более, что переход в тактический режим не останавливает время, а лишь замедляет его. У вас нет времени на обдумывание ситуации. Все в режиме реального времени. Не удобно.
Так же, как и других играх серии ХСОМ, у нас будет база, где мы можем набирать бойцов в отряд, распоряжаться их снаряжением и вести различные разговоры по сюжету.
Ничего нового не добавили. Есть основные задания и побочные миссии. Ученые будут помогать совершенствовать ваши навыки и оружие.
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Создатели справились с созданием атмосферы этой базы. Неплохие разговоры неписей между собой, создается впечатление довольно живого мирка внутри базы.
Беседы нашего персонажа с другими не всегда носят линейный характер.
Есть варианты развития ситуаций. Это опять некая попытка сделать РПГ - игру.
В конце игры есть даже вариации концовок. Но все-таки это не РПГ. И, вероятно, в этом кроется основная причина того, что игра не стала особо популярной. Многие фанаты серии ее не приняли. Новых поклонников особо не прибавилось. Видимо, разочаровавшись в своем эксперименте, создатели серии дальше не стали продолжать и вернулись к изначальной идеи пошаговых тактических сражения.
Теперь приступим к тестированию.
Процессор: Xeon E3-1240 v3
Видеокарта: GTX 1070 (частота ядра 2012 МГц, памяти – 8900 МГц)
Оперативная память: 16 Гб, частота 1800 МГц
Операционная система: Windows 10 (LTSC).
Отрезки тестирования будут записываться с помощью программы MSI Afterburner.
Тестирование пройдет на максимальных настройках с отключенными функциями PhysХ в разрешении 1920х1080.
Почему я отключил известную функцию от компании NVidiа?
А дело в том, что при включении, игра постоянно зависает намертво. Даже не вышло приступить к тестированию. Может дело в ранней версии игры (1.0).
Провел два теста: при простом перемещении по локации и в момент сражения.
Сама оптимизация не особо впечатлила. Частота кадров обычно держится на уровне 122 фпс, но при наличии каких-либо спецэффектов резко проседает до 90. Хотя сама графика по нынешним меркам не впечатляет.
А вот лицевая анимация очень недурна.
Итак, результат тестирования:
Неплохой результат, хотя с такой графикой ожидаешь увидеть цифры побольше.
Загрузка видеокарты практически на максимуме. Игра может загружать все имеющиеся 8 потоков, хотя и не особо равномерно.
Можно играть и на простом четыръехядернике без технологии многопоточности.
Итог.
Лично мне игра понравилась. Атмосфера 60-х годов выдержана отлично. Главный герой не вызывает раздражения. Сюжет вменяемый, без особых недостатков (на мой взгляд). Оптимизация не на высоте (мягко говоря, даже можно нарваться на артефакты с освещением).
Играть можно (но осторожно).
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