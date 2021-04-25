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The Bureau - XCOM Declassified: ХСОМ с оглядкой на Mass Effect

Кратко рассмотрим игру The Bureau - XCOM Declassified и проверим в ней производительность системы Xeon 1240 v3 + GTX 1070.
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В 2013 году компания 2K Marin выпустила игру из популярной вселенной XCOM - The Bureau - XCOM Declassified, которая должна была изменить подход созданию игр серии.

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Действие игры разворачивается в США в 60-е годы ХХ века. И, как уже можно догадаться, на Землю вторгаются инопланетяне. Создатели игры отошли от концепции пошаговой стратегии и решили создать тактический шутер с видом от третьего лица. Если раньше все персонажи были обезличены, то теперь нам предстоит играть за агента ФБР Уильяма Картера.

Это наш персонаж.

 Затягивать с развитием сюжета не стали. С самого начала нам в ходе действий подробно объясняют основы боя.

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Общий вид инопланетян не особо поменялся с предыдущих игр серии.

 

Первый тестовый отрезок.

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 Сам же бой состоит из двух частей: непосредственная стрельба по врагу из укрытия и переход в тактический режим для раздачи команд соратникам.


Момент боя. Второй тестовый отрезок.

 

Тактический режим.

 

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Наиболее явное сходство тут прослеживается с игрой Mass Effect. Бой идет строго из укрытий, напарники обладают некоторым арсеналом способностей, которые позволяют справляться с превосходящими силами противника. Поведение самих инопланетян довольно хорошо прописано. Они не кидаются бездумно на вас, а стараются продвигаться за укрытиями. Более того, их командир (который зачастую может оказывать поддержку защитным полем) остается позади, не подвергая себя излишнему риску. А вот поведение наших соратников разочаровывает. Они не собираются самостоятельно применять свои способности. Это сугубо ваша задача. А, учитывая, что вам предстоит и самому стрелять, постоянный переход в тактический режим надоедает. В том же Mass Effect, соратники применяли свои способности по обстоятельствам и не требовали тотального контроля над ними. Тем более, что переход в тактический режим не останавливает время, а лишь замедляет его. У вас нет времени на обдумывание ситуации. Все в режиме реального времени. Не удобно.


Так же, как и других играх серии ХСОМ, у нас будет база, где мы можем набирать бойцов в отряд, распоряжаться их снаряжением и вести различные разговоры по сюжету.

Наша база.

 Ничего нового не добавили. Есть основные задания и побочные миссии. Ученые будут помогать совершенствовать ваши навыки и оружие.

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Меню выбора агентов и прокачки их снаряжения и способностей.

 

В конце каждого задания можно просмотреть его результаты.

 

 

Создатели справились с созданием атмосферы этой базы. Неплохие разговоры неписей между собой, создается впечатление довольно живого мирка внутри базы. 


Беседы нашего персонажа с другими не всегда носят линейный характер.

Типичный разговор. Мало на что влияет.

 

Есть варианты развития ситуаций. Это опять некая попытка сделать РПГ - игру.


На допросе пришельца можно выбрать "метод кнута или пряника".

 

В конце игры есть даже вариации концовок. Но все-таки это не РПГ. И, вероятно, в этом кроется основная причина того, что игра не стала особо популярной. Многие фанаты серии ее не приняли.  Новых поклонников особо не прибавилось. Видимо, разочаровавшись в своем эксперименте, создатели серии дальше не стали продолжать и вернулись к изначальной идеи пошаговых тактических сражения.


Теперь приступим к тестированию.

Процессор: Xeon E3-1240 v3

Видеокарта: GTX 1070 (частота ядра 2012 МГц, памяти – 8900 МГц)

Оперативная память: 16 Гб, частота 1800 МГц

Операционная система: Windows 10 (LTSC).

Отрезки тестирования будут записываться с помощью программы MSI Afterburner.

Тестирование пройдет на максимальных настройках с отключенными функциями PhysХ в разрешении 1920х1080.

Настройки графики.

 

Почему я отключил известную функцию от компании NVidiа?


А дело в том, что при включении, игра постоянно зависает намертво. Даже не вышло приступить к тестированию. Может дело в ранней версии игры (1.0).

Провел два теста: при простом перемещении по локации и в момент сражения.

Сама оптимизация не особо впечатлила. Частота кадров обычно держится на уровне 122 фпс, но при наличии каких-либо спецэффектов резко проседает до 90. Хотя сама графика по нынешним меркам не впечатляет.

В такие моменты фпс просаживается на 30 - 40 кадров.

 

Довольно тяжелая локация - база инопланетян.

 А вот лицевая анимация очень недурна.


 

Итак, результат тестирования:

 Неплохой результат, хотя с такой графикой ожидаешь увидеть цифры побольше.


Загрузка видеокарты практически на максимуме. Игра может загружать все имеющиеся 8 потоков, хотя и не особо равномерно.

Загрузка процессора.

 Можно играть и на простом четыръехядернике без технологии многопоточности.



 "оптимизация"



Итог.

Лично мне игра понравилась. Атмосфера 60-х годов выдержана отлично. Главный герой не вызывает раздражения. Сюжет вменяемый, без особых недостатков (на мой взгляд). Оптимизация не на высоте (мягко говоря, даже можно нарваться на артефакты с освещением).

Играть можно (но осторожно).


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