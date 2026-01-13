Сайт Конференция
«Batman: Arkham City» – субъективный взгляд на игру из конца 2025 года

Не люблю игры по комиксам и супергероев. Но очень уважаю Бэтмена. Вот такое у меня исключение из правил.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Я уже сотню раз повторял, что не люблю комиксы и их супергероев в проявлениях «вне жанра» комикса. Но в этом правиле есть одно исключение.

Этот персонаж не является мутантом, жертвой секретных экспериментов. Он не прилетел со звезд. У него только одна суперсила – деньги…

Да, речь идет об очень богатом жителе Готэма по имени Брюс Уэйн, который «творит добро» под личиной супергероя мышиного подвида. Да, он сильнее типичного человека. Но упор делается на гаджеты. Среди которых и плащ, позволяющий планировать, и бэтаранг, и прочие «чудеса техники». Ну и бэтмобиль, само собой.

Сначала мне очень понравилась экранизация комикса под режиссурой Тима Бёртона. А потом вышли четыре игры, которые посвящены приключениям Бэтмена. Я играл пока только в две – «Batman: Arkham Asylum» и «Batman: Arkham Origins».

Последнюю игру, «Batman: Arkham Knight», я пропустил намеренно. Но причина была не в отвратительнейшем качестве игры на релизе. Нет, я пробовал в нее играть, когда уже был осуществлен ее «перезапуск». Но мне совершенно не понравилась та часть, которая отвечала за… управление бэтмобилем! Серия изначально затачивалась под консоли и геймпад и с клавиатуры играть было неудобно. Поэтому я и забросил ее.

А вот «Batman: Arkham Origins» прошел, хотя считаю, что лучшей игрой все же является именно первая часть – «Batman: Arkham Asylum», которая куда компактнее и такая вся «камерная». Да и тут нет особой ненужной активности, которую я, по возможности, «игнорил» в «Начале», пропуская многие побочные задания.

Но сегодня я буду рассказывать о второй части серии – игре «Batman: Arkham City» – которую и прохожу впервые в конце 2025 года…

Тут стоит сказать, почему так произошло. Просто, однажды, я вспомнил о серии. И решил снова в нее поиграть. Но вот причину, по которой я не прошел вторую часть, совершенно забыл. А там был один нюанс… И вспомнил о нем, когда подошел именно к той части сюжета…

Итак, события второй игры прямо вытекали из событий первой. Но, если в первой части мы «успокаивали» буйных обитателей «дурдома» в Архэме, то события второй части занесли нас в «гетто» самого Готэма, который мало чем отличался от «дурдома».

Атмосфера...

Дизайн внутренних локаций также был хорошимНо площадь «песочницы» стала куда больше. И, чтобы игрок не скучал, насовали туда массу активностей.

Взлом консолей перекочевал из первой части серии...

...как и режим детектива

Такой подход не совсем мне нравится, хотя активности и не выпадали из лора игры. Зато сюда «завезли», наверное, всех ключевых персонажей из комиксов по Бэтмену.

 Нам даже позволят поиграть за Женщину-Кошку…

Это типичная «песочница», где можно сосредоточится лишь на самом сюжете, если так хочется. И примерно так я и делал, минимально отвлекаясь на всякие побочные задания. Ну, разве что отгадывал по пути загадки Загадочника для повышения уровня.

Основные механики перекочевали из первой игры. Но уже с самого начала, арсенал Бэтмена достаточен для выполнения массы задач.

Остальное «подкидывалось» по ходу сюжета. И арсенал довольно обширный. Но все также абсолютно исключает летальное оружие…

Стелс часто помогаетРукопашные бои, на мой взгляд, стали чуть проще.

И это многие критиковали. Для меня же – хорошо, ибо играйте в ваши «соулсы» сами. Да и арсенал позволял в городе применять разнообразные методы «успокаивания» бандитов. Но вот в боях с основными боссами все также не было альтернативы. Сказали «используй гранаты» – значит, иного варианта нет. И это мне не нравилось еще с первой части. Но на низком уровне сложности проблем не было, почти. Чаще провал миссии происходил из-за мудрености управления. Уж слишком много кнопок приходилось задействовать в таких ситуациях.

И это – опять отголосок консолей.

Дойдя до миссии, где происходит встреча с Ра’с аль Гулом, я вспомнил, почему игру в свое время забросил. 

Тогда мне встретилась «непреодолимая» техническая проблема. После сражения с главой Лиги убийц, после ролика, меня встречал… черный экран. Нет, игра не зависала, драйвер не слетал. Был звук, открывалась карта и меню игры, но вместо помещения – абсолютная пустота. Перезапуск ничего не давал: нужно было опять проходить бой с Ра’с аль Гулом и впереди ждал все тот же черный экран… Тогда, я решение проблемы не нашел и просто игру бросил. Но сейчас все прошло штатно.

Тут стоит сказать, что оптимизация игры всегда была плохой. Это отлично было видно по встроенному бенчмарку. Постоянные подгрузки и падение частоты кадров. Да и в самой игре просто докучали подгрузки локаций. Хотя в том же «Batman: Arkham Origins» такого не было.

Для наглядности, я привожу скриншоты бенчмарков из «Batman: Arkham City» и «Batman: Arkham Asylum».

Batman: Arkham City

Batman: Arkham Asylum

Настройки максимальные, включая все функции от NVidia. 

Причем «Batman: Arkham Asylum» находится на жестком диске, а «Batman: Arkham City» – на SSD (SATA).

Сама система:

•    Процессор: Intel Core i7–8700T;

•    Оперативная память: 2х8 Гбайт DDR4-2666 МГц;

•    Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1070;

•    Операционная система: Microsoft Windows 10;

•    Разрешение монитора: 1920х1080.

Но вот в игре, я отключил «физикс» и тесселяцию, так куда лучше.

Что же можно сказать об игре 2011 года, глядя из конца 2025-го? Да, некоторые моменты меня подбешивают. Да, управление замороченное, можно было бы сделать проще. Оптимизация – не сильная сторона проекта. Графика далека от совершенства, даже по меркам 2011 года. Те же текстуры очень простые. 

Но у игры есть своя, самобытная атмосфера темного, мрачного и опасного города. И именно это, вкупе с неплохим сюжетом, делает игру отличной даже спустя 14 лет. 

P.S. На момент публикации статьи, игра уже пройдена и я, в целом, остался ей доволен.


