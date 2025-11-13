Недавно я пересмотрел фильм «Пятница 13-е» 2009 года.

И вот этот фильм натолкнул на мысль, почему, например, проваливаются попытки перезапуска фильмов ужасов. И об этом я сегодня вам расскажу. А для этого мне пришлось пересмотреть заново почти все фильмы франшизы… Естественно, все выводы — это лично мои домыслы и идеи…

Франшиза «Пятница 13-е» — одна из трех легендарных, где фигурирует убийца, который уже не является человеком. И вот «троица» Джейсон Вурхиз, Фредди Крюгер и Майкл Майерс — легендарные «столпы», на которых держался жанр ужасов в 80-х годах.

Краткая история «классической» франшизы «Пятница 13-е»

Первый фильм «Пятница 13-е» («Friday the 13th») вышел в 1980 году. Основа сюжета строилась на том, что группу молодых «пионервожатых» лагеря «Кристальное озеро» кто-то методично убивает.

Все началось с того, что в лагере, по недосмотру «пионервожатых», погибает мальчик Джейсон Вурхиз. Он утонул в озере. Ребенок страдал какими-то отклонениями в психическом развитии и нуждался в присмотре. Но вожатые были заняты другими, более интересными делами…

Так или иначе, но количество «пионервожатых» резко сократилось. Когда осталась в живых только одна девушка, то нам становится понятно, что убивает всех… мать Джейсона, которая сама работала в лагере.

И она мстит молодежи за смерть своего единственного сына. Но месть привела к отделению головы «несчастной матери» от туловища. В общем, обычный ужастик с маньяком-человеком.

Но сама суть франшизы началась лишь во второй части, которая вышла в 1981 году: «Пятница 13-е – Часть 2».

В самом начале нам показывают ту самую выжившую вожатую, которую мучают ночные кошмары, через которые те, кто не видел первый фильм, понимают его суть. Но предыстория заканчивается тем, что девушка обнаруживает голову матери Джейсона в своем холодильнике, на чем ее существование и заканчивается…

На берег озера снова приезжает группа молодежи.

И вот теперь ее «ликвидацией» занимается восставший из мертвых Джейсон Вурхиз собственной персоной. Он уже мстит за убитую мать. Ни слов, ни эмоций, просто механическое уничтожение всех. Чтобы жертвы не умерли раньше времени от внешности Вурхиза, он напялил на голову наволочку, проделав дырочку под единственный глаз.

Практически такой же сюжет имеет место в третьем фильме «Пятница 13-е – Часть 3» (1982).

Снова молодежь, снова Вурхиз «наводит тишину и порядок»…

В этой части он получает тот «канонический вид», который всем знаком – Джейсон надевает хоккейную маску.

Но это его не спасает от очередной «смерти».

В 1984 году выходит очередной фильм – «Пятница 13-е – Часть 4: Последняя глава». И опять всё тоже самое…

Одним из ключевых персонажей тут будет мальчик по имени Томми, который и нанесет «финальные удары» по «несчастному Джейсону».

Да, пацан зарубит монстра…

«Пятница 13-е – Часть 5: Новое начало», 1985 год.

Но даром для Томми это не прошло. От случившегося у него начались серьезнейшие проблемы с психикой.

Ни лекарства, ни смена клиник не помогают. И теперь пробуется «лечение на воздухе». Томми привозят в лагерь, где работают и лечатся такие же «проблемные» молодые люди.

Удивительно, но Джейсон снова начинает всех убивать, хотя это не то озеро…

Каково же будет ваше удивление, когда вы узнаете, кто убивал людей под личиной Джейсона. И нет, это не Томми. Формально, Джейсона тут вообще нет, кроме как в воображении Томми.

Но так заканчивать франшизы явно не хотелось, поэтому уже в 1986 году выходит очередной фильм – «Пятница 13-е – Часть 6: Джейсон жив!».

Неугомонный Томми (правда, его играет уже третий актер) пытается убедиться, что Джейсон мертв.

Он с приятелем раскапывает его могилу, но удар молнии оживляет Вурхиза.

Резня снова начинается! Томми справедливо считает, что раз Джейсон утонул в озере, то и надо его туда снова вернуть. С огромным трудом ему удается утопить Джейсона в Кристальном озере.

Но надолго ли?

В 1988 году выходит фильм «Пятница 13-е – Часть 7: Новая кровь». И теперь оживляет Джейсона девушка, которая обладает экстрасенсорными способностями.

Сделала она это случайно. Дело в том, что в детстве на этом же озере из-за нее погиб ее отец. Вот так и вышло: хотела, чтобы вернулся отец, а из озера вылез Джейсон…

Этот фильм уже шел по давно проторенной дорожке: убивая всех на своем пути, Джейсон «обламывается» на главной героине. Все же экстрасенсорика — сильная вещь…

Джейсона Вурхиза возвращают опять на дно озера…

Следующие три фильма можете смело пропускать.

В 1989 году вышел фильм «Пятница, 13-е — Часть VIII: Джейсон штурмует Манхэттен», где Джейсон пытался захватить деловую столицу Нью-Йорка. Но опять не вышло… А в 1993 году вышел очень ужасный фильм «Джейсон отправляется в ад: Последняя пятница». Но и это было не дно франшизы. В 2001 году Джейсон начал свою «борьбу» с человеками на борту космического корабля. Это худший фильм франшизы – «Джейсон X», где действие происходит в далеком будущем.

На этом «классическая» часть франшизы заканчивается.

В 2003 году выходит очень интересный кроссовер «Фредди против Джейсона», который можно посмотреть, особенно любителям обеих франшиз.

Оба «головореза» «выводят из кадра» молодежь, но и «борются за лидерство».

Формально, по очкам, победил Джейсон Вурхиз…

И вот 2009 год. И фактически перезапуск франшизы – «Пятница 13-е».

Но фильм возродить франшизу не смог. И теперь я разберу, почему.

«Пятница 13-е» 2009 года и его проблема

В начале фильма нам кратко рассказывают, как вообще всё началось. Мать мстит вожатым, что из-за них утонул Джейсон. Потом ее убивает вожатая. Но Джейсон не утонул. Более того, он видел, как убили его мать. И теперь он встал на «тропу войны»…

Прошло много лет, и в район заброшенного лагеря «Кристальное озеро» приезжают молодые люди поразвлекаться. Естественно, что шум и «развратное поведение» не одобрил Джейсон, который больше ценит тишину.

Разными способами он «угомонил» молодежь. А через несколько недель туда приезжает брат одной из пропавших девушек. Также тут фигурирует и другая группа молодежи, приехавшие в коттедж на отдых.

И их пути пересекаются.

Ну и Джейсон снова взялся за дело…

В ходе сюжета оказалось, что сестра того самого парня выжила. Джейсон просто держал ее у себя в подземелье. И вот родственники совместными действиями «упокаивают» Джейсона.

Фильм явно имел бюджет поболее, чем былые фильмы. Кровь, бестолковая молодежь, обнаженка — всё, как и ранее. Даже к касту актеров вообще нет претензий. Сказать по-честному: они отыграли свои роли лучше всех предыдущих фильмов. Ну и сами убийства тут сделаны более кровавыми, хотя и не особо оригинальными (разве что «барбекю» из спального мешка стоит отметить). Но фильм не взлетел. И причину тут я вижу в том, что ставка была сделана на другого Джейсона!

Как я уже писал в одной статье, на смену инфернальным убийцам из 80-х на сцену вышли просто маньяки-убийцы, люди. Часто из окружения персонажей фильма. Вот и в новом фильме Джейсона сделали человеком. Да, он очень здоровый физически. Да, он имеет проблемы с психикой. Но он просто человек. Об этом не один раз нам рассказали. И, таким образом, перед нами не оживший мертвец из озера, а просто здоровяк с проблемами в голове. Да и «злодеяния» теперь происходят совершенно по-другому. Если раньше Джейсон убивал и его убивали. И этот «обряд» повторялся снова и снова. То теперь он убивает на протяжении десятилетий, и полиция не может его поймать! Хотя найти его жилище проще простого, используя тех же собак. Ведь Джейсон тащит к себе в «дом» все вещи убитых. Раньше такого бреда не было. Никто не верил в возрождение мертвого Джейсона, пока его сами не видели. Тут же… Типичный убийца. Причем его поведение уж сильно напоминает того же маньяка Кожаная Маска из фильма «Техасская резня бензопилой». Разве что людоедством не промышляет… Лично мне такая «трансформация» Джейсона не понравилась. Был «человек из озера», да и весь вышел…

Но продюсер Майк Бэй посчитал, что так будет лучше… Вот такими «мелочами» и убивают старые франшизы. Всё пытаются адаптировать под современные требования и реалии. Но не получается. Может, тогда вообще не стоит и браться за ремейки? Придумайте что-то новое.