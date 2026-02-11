У шутера убрали индекс «2» и добавили пять новых героев.

На прошлой неделе Blizzard пообещала, что поздним вечером 10 февраля многопользовательский шутер Overwatch 2 снова превратится в тыкву просто Overwatch, получит сразу пять новых игровых персонажей, переработанную механику классовых способностей и много других изменений. Указанный момент настал, вместе с «перезапуском» начался новый условно первый мультиплеерный сезон, и вот два этих обстоятельства вызвали резкий и, возможно, рекордный за последние три года наплыв как активных пользователей, так и «подснежников».

Источник изображения: Blizzard Entertainment.

В подобных ситуациях у игр нередко возникает нехватка серверных мощностей, и перезапущенный Overwatch не стал исключением. Сначала шёл длительный процесс установки обновления, затем длинная очередь на авторизацию, а уже внутри игры возникли проблемы непосредственно с игровыми серверами. Как сообщают геймеры, их то соединяет с сингапурским сервером, что приводит к запредельной задержке, то подключает к редким доступным и потому перегруженным европейским серверам с практически постоянной потерей пакетов и всеми вытекающими из этого последствиями.

На момент публикации данной заметки Overwatch установил рекорд одновременного «онлайна» в Steam, зафиксировавшись на отметке в 165 тысяч человек. Какова статистика в собственном сервисе Blizzard Battle.net, неизвестно, равно как неясно, сколько игроков ринулись проверять обновление на консольных версиях шутера.

Безусловно, через несколько дней статистика устаканится и вернётся в определённую норму, а вместе с этим решатся и проблемы с доступностью и перегрузкой серверов (как сообщается, к моменту публикации данной заметки они уже решены), но создать «хайп» и напомнить о существовании Overwatch разработчикам из Blizzard, определённо, удалось.