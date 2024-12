Что такое есть "сериал"? По большому счету, это многосерийный фильм, как говорили давно. Но тут есть небольшие расхождения, с какого момента многосерийный фильм становится сериалом. Но лично меня эти "тонкости" вовсе не интересуют. Сегодня я поговорю о том, что происходит с современными (относительно) сериалами и стоит ли их смотреть.

Я сериалы не люблю и смотрю только тогда, когда просто ничего другого нет в наличие. Есть, конечно, исключения из правил, но на то они и исключения, что такие случаи редки.

реклама





Для себя лично, я делю сериалы на три типа.

Первый тип – когда каждая серия (или несколько) посвящены одному сюжету. С другими сериями она не связана. Общими могут являться лишь герои. Типичным примером может служит мини сериал (хотя, такого понятия тогда не было) "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Тут пара серий посвящены одному расследованию, которое базируется на одном рассказе Конан Дойля. Отличный сериал, думаю все его видели и понимают, о чем идет речь.

Другой тип – все серии связаны общим сюжетом в единую линию. Например, мини сериал "Семнадцать мгновений весны". Фактически, это просто очень длинный фильм, который разбит на части для удобства просмотра. Как правило, такие сериалы довольно качественны в сценарии и их я могу смотреть. Не все, само собой, а те, что интересуют.

реклама





А вот третий тип, самый спорный. Тут обычный линейный сценарий растягивают всякими "левыми" событиями. Например, сюжетными линиями второстепенных героев. И такие сериалы очень часто бывают очень и очень нудными несмотря на то, что основной сюжет вполне неплох. Но все вот эти "ответвления"… Просто убивают весь интерес.

Это, что касается "структуры" сериалов. Но ведь и сам сюжет важен…

Сколько сериалов я начинал смотреть и просто бросал после двух-трех серий… Не пересчитать. Вроде и фантастика, которую я люблю, но вот подача… И потом опять сюжет сворачивает на "объездную дорогу" второстепенного персонажа… Ну, в пень такое!

Но все же были сериалы, которые я "осилил"…

реклама





Начну с сериала, который я смотрю из принципа. Мне просто интересно узнать, до какой степени безумия дойдут создатели. И эта степень очень высока…

Речь о сериале от Amazon Prime Video, который вышел в 2022 году и уже завершился второй сезон. Да-да, это тот самый "Властелин колец: Кольца власти" ("The Lord of the Rings: The Rings of Power").

Это поделие вызвало дикое негодование среди фанатов творчества Толкина. Особо возмущались тем, что авторы прямо говорили, что создадут творение не хуже экранизации Питера Джексона. Ну, да, ну, да: не хуже… Тут вам и переписывание истории, и обязательное вкрапление (хотя, какое там вкрапление – заливка) "повесточки". Да всего навалом! Воспользовались тем, что Толкин не досконально прописал многие события, и предложили свои "альтернативные варианты"… Ну, альтернативно одаренные сценаристы создали альтернативное Средиземье.

реклама





Ничего необычного. По-хорошему, смотреть это никак не стоит! И ведь идея не плохая! Но реализация никудышняя. Переплюнуть сей "шедевр" грозится новое понимание Гарри Поттера…

"Сквозь снег" (оригинальное название "Snowpiercer").

Данный сериал стартовал в 2020 году и уже вышло четыре сезона. И вот, в 2024 году я стал его смотреть… Осилил лишь первый сезон и бросил это занятие. То, что было нормально в фильме 2013 года, стало дико нудным в сериале! Ну, нельзя до бесконечности тянуть одно и то же из сезона в сезон! Сама идея поезда с сильной дефрагментацией пассажиров, выглядит тупо. Самые "обиженные"

одновременно являются и самыми нужными. И в таком стесненном пространстве конфликты неизбежны. И никакая охрана вам не поможет! И вот, когда в конце первого сезона появился второй поезд, я понял, что на этом мой просмотр окончен… А вот фильм мне понравился: все по делу и лаконично.

"Медленные лошади" ("Slow Horses"). Этот сериал стартовал в 2022 году для платформы Apple TV+. Это такой шпионский сериал, где каждый сезон посвящен одному сюжету. Тут не только шпионские дела, но и изрядная доля юмора. "Тащит" на себе изрядную долю интереса главный герой в исполнении Гари Олдмана. Его персонаж просто феерический… раздолбай внешне. Скуф в том виде, как себе и представляется скуф.

Замызганная одежда, рваный носок, постоянно пьет и смачно рыгает (и пускает газы). Короче, никогда не скажешь, что в этом "бренном теле" заключен недюжий интеллект, позволяющий проводить очень мудреные и необычные спец.операции. Он руководит отделом МИ-6, куда ссылают списанных агентов. Я смотрел все доступные сезоны и мне они очень даже понравились.

Неплохо снято, с юмором. Любителям шпионских сериалов, стоит посмотреть.

"Перевал" ("Der Pass") – это австро-германский сериал. Детектив с очень закрученным сюжетом. Все начинается с того, что на перевале, прямо на пограничном камне, обнаружен труп. Вызываются полицейские из Австрии и Германии. И они вместе должны вести расследование. Тут все строится на ярком антагонизме двух детективов.

Элли Стокер вся такая из себя правильная, принципиальная. Старается всегда все делать в рамках закона. А вот ее напарник, совершенно другой тип. Он относится к работе, как к каторжному труду. И его работа вообще не интересует. Это детектив Гедеон Винтер. Кроме того, у него очень темное прошлое, замешанное с преступным миром. И это ему постоянно припоминают. Тем не менее, его способности к расследованию сложных дел, очень высоки. И вот эти два персонажа вынуждены вместе работать над делом, которое оказалось куда запутаннее, чем считалось ранее..

Если вам интересны нетривиальные детективные сериалы, то посмотрите первый сезон. Он очень хорош. Есть и второй сезон, но до него у меня еще руки не дошли…

Как вы знаете, вселенную "Звездных войн" полностью изнасиловали в студии "Дисней". Почуяв большие бабки, стали выдавливать из нее все. Несмотря на вопли фанатов. Деньги важнее и они не пахнут… Среди новых тупых фильмов про похождение "лучшей джедайки" всех времен и народов, стали расти, как грибы после дождя, сериалы для платформы Disney+. Их много. И почти все я смотрел ("Аколит", прости, но не могу!!!). Последним смотрел сериал "Асока" ("Ahsoka").

И он оставил очень противоречивые чувства. С одной стороны, тут не особо ушли от первоисточника (многие события вытекают из клонический войн). А с другой стороны… Практически все главные персонажи – женщины. Далее, тут просто "море" полуджедаев, недоджедаев.

Как такое возможно? Ну, объяснение есть, но не убеждает. И все это приправлено ведьмами,

китами в космосе и штурмовиками-зомби… Вот этого уже вынести совершенно нельзя! Бред ишачий! Смотреть это было напряжно. Думал, что получится, что-то в духе "Мандалорца", но нет, совсем другое…

Напоследок, расскажу об еще одном сериале. Это "Полиция Токио" ("Tokyo Vice", платформа Max). Вышло два сезона и оба они объединены общим сюжетом.

В центре, "гайдзин", который умудрился стать корреспондентом токийской газеты. Что вообще является нонсенсом.

Но наш персонаж не может просто исполнять приказы начальства: он всюду сует свой нос. А сует он в дела якудза, которые начали разборки за территории. Тут же замешан и один честный детектив, который ведет свое расследование преступлений японской мафии. Сериал очень хорош, несмотря на то, что временами главный персонаж просто убивал своей тупизной. Вот скажите: вы бы стали встречаться с любовницей главаря одного из кланов якудза? Пусть и временно считающимся мертвым? Вот, то-то и оно…

Но в остальном, это неплохой сериал, описывающий, пусть и в упрощенной форме, структуру якудза и ее влияние на политику и экономику Японии. Получился крепкий детектив в антураже Страны восходящего солнца.