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В мае этого года компания Google анонсировала прекращение продаж смартфона Pixel 3, но сейчас смартфон можно найти в продаже на официальном сайте компании.

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Однако в данный момент можно приобрести исключительно восстановленный экземпляр смартфона. Google предлагает приобрести Pixel 3 в версии с 4 Гб оперативной памяти и 64 встроенной по цене 249 долларов США. А при желании приобрести модель с объемом памяти в 128 Гб придется отдать 279 долларов. Данное ценовое предложение является очень заманчивым, несмотря на то, что смартфон вышел на рынок еще в 2018 году. Компания производитель утверждает, что будет поддерживать смартфон до октября следующего года, а это означает, что устройство точно получит новый Android версии 12.

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Напомним, Pixel 3 завоевал свое признание среди людей, которые не любят большие смартфоны. Устройство имеет диагональ экрана, которая составляет 5,5 дюйма. Также стоит отметить, что смартфон оснащен мощным процессором Snapdragon 845, имеет аккумулятор на 2915 мАч и камеры на 12,2 Мп. На данный момент смартфон работает на базе Android 11, хотя изначально вышел с Android 9 Pie.