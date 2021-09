Galaxy Z Fold 3 является довольно горячим устройством (и это не шутка). У одного пользователя возникли проблемы при эксплуатации этого устройства, поскольку он сообщил, что телефон загорелся, когда он упаковывал его для отправления в сервисный центр. К счастью, данный пользователь не пострадал, но это действительно тревожная ситуация.

Galaxy Z Fold 3 стал очередной жертвой феномена взрывающегося телефона

По словам Чада Кристиана, телефон готовили к отправке в Samsung, так как неделю назад он упал с велосипеда, и, пока он собирал его, он взорвался. Кристиан даже поделился видео, на котором видно дымящийся телефон.

The Samsung Galaxy Z Fold 3 blew up on me when I was getting ready to box it up. Had to throw it in the garage. Definitely had some integrity damage. Can you imagine if it did this in shipping 🙁 pic.twitter.com/OnPHfZmKod