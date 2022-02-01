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Windows 11 и MS Office Pro Plus доступны с большими скидками на распродаже к китайскому Новому году

Пока китайцы празднуют свой Новый год, интернет-магазин ключей для программного обеспечения KeysFAN запустил по этому поводу специальную акцию.
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Пока китайцы празднуют свой Новый год, интернет-магазин ключей для программного обеспечения KeysFAN запустил по этому поводу специальную акцию. Chinese New Year Sales – большая распродажа, в рамках которой все желающие смогут купить лицензии Original Equipment Manufacturer для операционной системы Windows и ключи для офисных пакетов Microsoft Office.

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Софт доступен с большими скидками, а предложение ограничено во времени. Скорее всего, вы не имеет никакого отношения к празднованию Нового года в Китае, но это не помешает вам принять участие в распродаже.

Купить Windows 10 и Windows 11 по цене от $7.43

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Начнём с ключей для операционной системы Windows. Лицензия OEM на Windows 11 Professional стоит менее 15 долларов. Если вы или железо вашего компьютера пока не готово к переходу на новую версию операционной системы, можете установить Windows 10 Professional. Стоимость ключа составляет чуть более 7 долларов.

При желании вы можете заказать сразу два ключа для Windows 10 Professional. Стоимость составит около 12 долларов или менее 6 долларов за штуку. Также на распродаже доступна лицензия Original Equipment Manufacturer к операционной системе Windows 10 Home. Домашняя редакция обойдётся примерно в 8 долларов.
Лицензия
Специальная цена
Купить
1
Microsoft Windows 10 Professional
$7.43
2
Microsoft Windows 10 Professional (2 PC)
$11.53
3
Microsoft Windows 11 Professional
$14.61
4
Microsoft Windows 10 Home
$8.15

Купить MS Office Pro Plus

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По акции доступны офисные комплексы Microsoft Office Professional Plus. Программное обеспечение предлагает все основные программы, включая Word, Excel, PowerPoint, Teams, Publisher и Access. Стоимость версии 2016 года составляет почти 19 долларов.

За издание 2019 года придётся доплатить ещё порядка 7 долларов. Кроме того, за 31 доллар по акции доступен пакет программного обеспечения Microsoft Office 2021 Professional Plus. При этом сразу пять лицензий (для пяти персональных компьютеров) обойдутся в 72 доллара, то есть в среднем за одну нужно заплатить менее 15 долларов.
Лицензия
Специальная цена
Купить
1
Microsoft Office 2021 Professional Plus
$31.01
2
Microsoft Office 2021 Professional Plus (5 PC)
$72.01
3
Microsoft Office 2019 Professional Plus
$25.88
4
Microsoft Office 2016 Professional Plus
$18.71

Купить Windows со скидкой 50%

Вернёмся к операционной системе компании Microsoft вновь. С 50-процентной скидкой можно заказать ОС Windows 10 Home для двух ПК, Windows 11 Professional сразу для пяти компьютеров, Windows 11 Home и Windows 10 Enterprise Long-Term Servicing Channel (LTSC) 2019.

Цена составляет примерно 14 долларов, 42 доллара, 17 долларов и 9 долларов соответственно. Для получения 50-процентной скидки нужно активировать промокод KFLE50 в корзине перед оформлением заказа. Точные цены указаны ниже в таблице.
Лицензия
Промокод
Специальная цена
Купить
1
Microsoft Windows 10 Home (2 PC)
KFLE50
$13.57
2
Microsoft Windows 11 Home
KFLE50
$16.91
3
Microsoft Windows 11 Professional (5 PC)
KFLE50
$42.02
4
Microsoft Windows 10 Enterprise LTSC 2019
KFLE50
$9.13

Microsoft Office и Windows с большими скидками

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Следующий блок предложений распродажи Chinese New Year Sales посвящён комплектам. Тут вы можете заказать ключи для Windows в паре с лицензиями на Microsoft Office Professional Plus с 62-процентной скидкой с промокодом KFLE62.

Первое предложение – Microsoft Office 2021 Professional Plus + Windows 11 Professional. Стоимость такого комплекта составляет менее 45 долларов. А если взять редакцию 2019 года, то цена снизится примерно на 5 долларов. Ещё 7 долларов можно сэкономить, если купить вместе с OEM-лицензией на Windows 11 Professional набор программного обеспечения Microsoft Office 2016 Professional Plus.

Microsoft Office 2021 Professional Plus в паре с ключом для операционной системы Windows 10 Professional обойдётся уже в 38 долларов без малого. Опять же, комплекты с MS Office 2019 Professional Plus и MS Office 2016 Professional Plus стоят дешевле – примерно 32 доллара и 25 долларов соответственно.

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Ещё два комплекта, которые доступны со скидкой на распродаже Chinese New Year Sales – Microsoft Office 2019 Professional Plus + Windows 10 Home и Microsoft Office 2016 Professional Plus + Windows 10 Home. Стоимость составляет приблизительно 34 доллара и 24 доллара соответственно.
Лицензия
Промокод
Специальная цена
Купить
1
Microsoft Office 2021 Professional Plus + Windows 11 Professional
KFLE62
$44.59
2
Microsoft Office 2021 Professional Plus + Windows 10 Professional
KFLE62
$37.41
3
Microsoft Office 2019 Professional Plus + Windows 11 Professional
KFLE62
$40.11
4
Microsoft Office 2019 Professional Plus + Windows 10 Professional
KFLE62
$32.29
5
Microsoft Office 2016 Professional Plus + Windows 11 Professional
KFLE62
$33.10
6
Microsoft Office 2016 Professional Plus + Windows 10 Professional
KFLE62
$24.74
7
Microsoft Office 2019 Professional Plus + Windows 10 Home
KFLE62
$33.57
8
Microsoft Office 2016 Professional Plus + Windows 10 Home
KFLE62
$25.01

Больше скидок

В магазине KeysFAN на распродаже Chinese New Year Sales есть ещё несколько интересных предложений. Например, Microsoft Project Professional Plus. Стоимость издания 2021 года составляет почти 26 долларов, а 2019 года – 22 доллара. За Microsoft Visio Professional Plus нужно заплатить 23 доллара и 19 долларов с копейками соответственно.

Владельцам ноутбуков и ПК компании Apple, которые работают на программном обеспечении macOS, рекомендуем обратить внимание на Microsoft Office Home & Business. Издание для дома и бизнеса 2021 года, которое обеспечит доступ к основным программам, обойдётся менее чем в 70 долларов. Для владельцев ПК на Windows предлагается набор Microsoft Office 2019 Home & Student за 31 доллара.

Точная стоимость каждого продукта и ссылки на распродажу вы найдёте ниже в таблице. Для получения указанных цен нужно ввести промокод KFLE62, который активирует дополнительную 62-процентную скидку на программное обеспечение.
Лицензия
Промокод
Специальная цена
Купить
1
Microsoft Office 2021 Home & Business
KFLE62
$68.66
2
Microsoft Project 2021 Professional Plus
KFLE62
$25.70
3
Microsoft Visio 2021 Professional Plus
KFLE62
$22.97
4
Microsoft Project 2019 Professional Plus
KFLE62
$22.15
5
Microsoft Visio  2019 Professional Plus
KFLE62
$19.37
6
Microsoft Office 2019 Home & Student
KFLE62
$31.15
ЕЩЁ БОЛЬШЕ MS OFFICE

Как оформить заказ

И теперь по-быстрому попытаемся оформить заказа в интернет-магазине KeysFAN. Для примера выбираем набор из Microsoft Office 2021 Professional Plus и Windows 11 Professional. Стоимость составляет 117 долларов вместо 615 долларов, но эту цену мы можем снизить ещё на 60%.

Для начала жмём Add to Cart и View Cart, чтобы добавить набор в корзину и перейти к оформлению заказа. В корзине видим наш заказ и вводим в поле справа промокод KFLE62. Применяем купон. Видим, как стоимость падает до 44 долларов 59 центов.

Если вы планируете оплачивать заказ через PayPal, достаточно выбрать соответствующий пункт слева, ввести адрес электронной почты и нажать на кнопку PayPal. Далее следует оплатить заказ в системе и ждать письмо на почту. В письме будет инструкция по активации Microsoft Office 2021 Professional Plus и OEM-лицензия на операционную систему Windows 11 Professional.

Если вы хотите оплатить заказ с карты VISA или MASTERCARD, нужно выбрать соответствующий пункт и заполнить форму. Система попросит указать номер карты, CVV-код, срок действия, имя, фамилию и домашний адрес.

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