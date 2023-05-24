NVIDIA выпустила графический драйвер Game Ready 532.03 и в первую очередь стоит отметить наличие в нём поддержки GeForce RTX 4060 Ti — новой модели среднего класса в семействе Ada Lovelace. Обзоры новинки в модификации на 8 ГБ появились накануне: видеокарта быстрее предшествующей, требует мало энергии и предлагает поддержку новых технологий, но конфигурация подсистемы памяти вызывает вопросы. По современным меркам, 8 ГБ уже мало и в некоторых играх есть проблемы, кроме того, по сравнению с предыдущим поколением шину урезали в два раза, правда это постарались нивелировать многократно увеличенной кэш-памятью. Некоторые рецензенты сходятся во мнении, что видеокарта получилась хорошей, но должна быть дешевле.
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Продолжая тему новых драйверов, владельцев поддерживаемых видеокарт NVIDIA ждут Game Ready оптимизации для The Lord of the Rings: Gollum с поддержкой DLSS 3, DLAA и другими технологиями NVIDIA. Кроме того, драйвер содержит значительные оптимизации производительности, обеспечивающие двукратное увеличение скорости вывода в популярных ИИ моделях и приложениях, таких как Stable Diffusion — об этом сообщалось ещё в начале дня. Список новых игр с поддержкой DLSS 2 пополнили проекты Firmament и Togges, а список игр с оптимизированными профилями GeForce Experience: Age of Wonders 4, Boundary, Crime Boss: Rockay City, Honkai: Star Rail, Redfall, STAR WARS Jedi: Survivor и Stranded: Alien Dawn. В список G-SYNC мониторов добавили две модели I-O DATA: GC253U и GD271UAX.
В новом драйвере исправили проблемы со стабильностью Age of Wonders 4, неработоспособность программного обеспечения Ansel и Freestyle в Bus Simulator 21.
- Источники
- NVIDIA