А также профили GeForce Experience для новых игр, включая STAR WARS Jedi: Survivor, поддержка новых G-SYNC мониторов.

NVIDIA выпустила графический драйвер Game Ready 532.03 и в первую очередь стоит отметить наличие в нём поддержки GeForce RTX 4060 Ti — новой модели среднего класса в семействе Ada Lovelace. Обзоры новинки в модификации на 8 ГБ появились накануне: видеокарта быстрее предшествующей, требует мало энергии и предлагает поддержку новых технологий, но конфигурация подсистемы памяти вызывает вопросы. По современным меркам, 8 ГБ уже мало и в некоторых играх есть проблемы, кроме того, по сравнению с предыдущим поколением шину урезали в два раза, правда это постарались нивелировать многократно увеличенной кэш-памятью. Некоторые рецензенты сходятся во мнении, что видеокарта получилась хорошей, но должна быть дешевле.

Продолжая тему новых драйверов, владельцев поддерживаемых видеокарт NVIDIA ждут Game Ready оптимизации для The Lord of the Rings: Gollum с поддержкой DLSS 3, DLAA и другими технологиями NVIDIA. Кроме того, драйвер содержит значительные оптимизации производительности, обеспечивающие двукратное увеличение скорости вывода в популярных ИИ моделях и приложениях, таких как Stable Diffusion — об этом сообщалось ещё в начале дня. Список новых игр с поддержкой DLSS 2 пополнили проекты Firmament и Togges, а список игр с оптимизированными профилями GeForce Experience: Age of Wonders 4, Boundary, Crime Boss: Rockay City, Honkai: Star Rail, Redfall, STAR WARS Jedi: Survivor и Stranded: Alien Dawn. В список G-SYNC мониторов добавили две модели I-O DATA: GC253U и GD271UAX.

В новом драйвере исправили проблемы со стабильностью Age of Wonders 4, неработоспособность программного обеспечения Ansel и Freestyle в Bus Simulator 21.

Источники NVIDIA