Производители портативных игровых консолей готовят новые поколения устройств на базе процессоров AMD Ryzen 7040U, которые официально были представлены на прошлой неделе. Одной из будущих новинок является гибрид ноутбука и игровой консоли GPD Win Max 2, который уже побывал у рецензентов и оставил положительные впечатления. Старшая модель получила самый производительный APU — 8-ядерный и 16-поточный Ryzen 7840U с интегрированной графикой Radeon 780M и, что немаловажно, быструю оперативную память LPDDR5X-7500. Как сообщает ресурс Liliputing, компания GPD на данный момент планирует в новом модельном ряду две конфигурации, вторая будет основана на 6-ядерном и 12-поточном Ryzen 5 7640U.
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AMD Ryzen 5 7640U имеет не только меньше процессорных ядер, но и менее производительную графику Radeon 760M, которая предлагает 8 вычислительных блоков Compute Unit (CU) против 12 в 780M. Объём оперативной памяти также уменьшат до 16 ГБ, но это по-прежнему быстрая LPDDR5X-7500. Очевидно, производительность такого варианта в играх будет ниже, но её должно хватить даже для современных игр высокого класса — старшая версия устройства справилась с такими наименованиями, как The Last of Us Part I и Cyberpunk 2077. Кроме того, первые рецензенты отмечают отличную производительность в эмуляторах игровых консолей, ключевым моментом здесь является наличие у процессора поддержки AVX-512 инструкций.
Со ссылкой на производителя Liliputing сообщает, что старшая модель GPD Win Max 2 2023 года появится в июне, а младшая на базе AMD Ryzen 5 7640U — в июле. Цены и условия продажи ещё неизвестны, но обычно компания начинает с краудфандинговых площадок и только потом переходит к прямым продажам. Хотя стоимость неизвестна, вряд ли устройства будут дешёвыми, модели прошлого поколения на базе Ryzen 7 6800U стоили от 1000 до 1300 долларов США.
Тем временем YouTube блогер ETA PRIME выпустил новое видео про подключение внешней видеокарты к GPD Win Max 2, отметив, что с подключением через порт OCuLink производительность гораздо выше. С USB4 (Thunderbolt) есть проблемы, кроме снижения производительности наблюдались статтеры.
- Источники
- GPD и Liliputing
- ETA PRIME, YouTube