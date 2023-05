Устройства основаны на новейших APU AMD Ryzen 7040U.

Производители портативных игровых консолей готовят новые поколения устройств на базе процессоров AMD Ryzen 7040U, которые официально были представлены на прошлой неделе. Одной из будущих новинок является гибрид ноутбука и игровой консоли GPD Win Max 2, который уже побывал у рецензентов и оставил положительные впечатления. Старшая модель получила самый производительный APU — 8-ядерный и 16-поточный Ryzen 7840U с интегрированной графикой Radeon 780M и, что немаловажно, быструю оперативную память LPDDR5X-7500. Как сообщает ресурс Liliputing, компания GPD на данный момент планирует в новом модельном ряду две конфигурации, вторая будет основана на 6-ядерном и 12-поточном Ryzen 5 7640U.

реклама

AMD Ryzen 5 7640U имеет не только меньше процессорных ядер, но и менее производительную графику Radeon 760M, которая предлагает 8 вычислительных блоков Compute Unit (CU) против 12 в 780M. Объём оперативной памяти также уменьшат до 16 ГБ, но это по-прежнему быстрая LPDDR5X-7500. Очевидно, производительность такого варианта в играх будет ниже, но её должно хватить даже для современных игр высокого класса — старшая версия устройства справилась с такими наименованиями, как The Last of Us Part I и Cyberpunk 2077. Кроме того, первые рецензенты отмечают отличную производительность в эмуляторах игровых консолей, ключевым моментом здесь является наличие у процессора поддержки AVX-512 инструкций.

Со ссылкой на производителя Liliputing сообщает, что старшая модель GPD Win Max 2 2023 года появится в июне, а младшая на базе AMD Ryzen 5 7640U — в июле. Цены и условия продажи ещё неизвестны, но обычно компания начинает с краудфандинговых площадок и только потом переходит к прямым продажам. Хотя стоимость неизвестна, вряд ли устройства будут дешёвыми, модели прошлого поколения на базе Ryzen 7 6800U стоили от 1000 до 1300 долларов США.

Тем временем YouTube блогер ETA PRIME выпустил новое видео про подключение внешней видеокарты к GPD Win Max 2, отметив, что с подключением через порт OCuLink производительность гораздо выше. С USB4 (Thunderbolt) есть проблемы, кроме снижения производительности наблюдались статтеры.

рекомендации 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы