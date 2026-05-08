В США, Канаде и Европе цены вырастут с 1 сентября 2026 года.

Компания Nintendo в конечном итоге решила повысить цены на портативные игровые консоли Switch 2, сообщает издание PC Gamer. «Это ответ на различные изменения рыночных условий, которые, как ожидается, сохранятся в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — заявляет Nintendo of America.

В США и Канаде устройство подорожает с 1 сентября 2026 года на 50 долларов (американских и канадских соответственно). На старте продаж Switch 2 была доступна в США по цене 449,99 долларов США, а в Канаде — по цене 629,99 канадских долларов. Т.е. цены вырастут на 11% и 8% соответственно. Что касается Латинской Америки, то там о повышении цен пока ничего не известно, однако Nintendo отметила, что оно произойдёт позже.

В Европе Nintendo Switch 2 подорожает на 30 евро или примерно на 6%, тоже с 1 сентября. Изначально устройство было доступно для покупки по цене 469,99 евро. Цена оригинальной Nintendo Switch не изменится в США, Канаде и Европе.

В Японии цены изменятся раньше и значительнее. Уже 25 мая цена Nintendo Switch 2 вырастет примерно на 20%, консоль будет стоить 59980 иен. Более того, Япония — единственный рынок, где, по данным Nintendo, повысятся цены на оригинальную версию Switch, а также Switch OLED и Switch Lite. Такое положение дел связывают со снижением покупательной способности японской иены.