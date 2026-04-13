Перечисляется как минимум 5 базовых конфигураций и 12 вариантов процессоров.

Процессоры Intel Nova Lake-S для настольных ПК выпустят в рамках серии Core Ultra Series 4, массовое производство запланировано на четвёртый квартал, сообщает VideoCardz.com. Также авторы ресурса опубликовали информацию о некоторых ключевых характеристиках и особенностях будущих процессоров Intel и новой платформы LGA 1954.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

В процессорах Intel Nova Lake-S используются архитектуры Coyote Cove и Arctic Wolf для производительных P и эффективных ядер E соответственно, встроен нейронный блок NPU 6 и графическое ядро с двумя ядрами Xe 3-го поколения. Для процессоров и платформы заявлена поддержка оперативной памяти DDR5-8000 в двухканальном режиме, включая модули CUDIMM и CSODIMM, и память с коррекцией ошибок (ECC). Готовится поддержка встроенного Wi-Fi 7, беспроводной аудио-технологии Low Energy Audio, а также WiFi sensing — технологии для отслеживания движения с помощью Wi-Fi.

Процессоры Intel Nova Lake-S поддерживают 24 линии PCIe Gen5, из которых 16 можно использовать для видеокарты или подключения четырёх SSD-накопителей в режиме бифуркации. Ещё 8 линий разделяются между SSD-накопителями и двумя портами Thunderbolt 5. Чипсет поддерживает 12 линий PCIe Gen5. Всего на материнских платах можно реализовать поддержку восьми M.2 SSD-накопителей с подключением к PCIe Gen5 и Gen4 интерфейсам. В числе прочего отмечается совместимость с некоторыми уже выпущенными системами охлаждения для сокета LGA 1851 и обеспечение сквозной совместимости с будущими сокетами.

Авторы VideoCardz.com подтверждают предыдущие слухи о процессорах Intel Nova Lake-S с двумя вычислительными кристаллами и дополнительной кэш-памятью big Last Level Cache (bLLC). Планируется пять базовых конфигураций, начиная от 8-ядерной (4P+0E)+4LPE и заканчивая 52-ядерной 2x(8P+16E)+4LPE. Кэш-памятью bLLC будут оснащаться некоторые процессоры, построенные на флагманской 52-ядерной базовой сборке и лучшей 28-ядерной однокристальной сборке (8P+16E)+4LPE.

Источник изображения: VideoCardz.com

Предварительный список процессоров насчитывает 12 моделей классов Core Ultra 3, 5, 7 и 9. На момент написания неизвестно, какой будет использоваться брендинг для процессоров с двумя вычислительными кристаллами. Предполагается, что такие процессоры отнесут к классу Core Ultra X9 для сохранения преемственности с предыдущими HEDT-процессорами Core X. Базовая мощность процессоров с двумя вычислительными кристаллами составляет 175 Вт, с одним — от 35 до 125 Вт. Список приводится в таблице выше.

Точная дата презентации процессоров Intel Nova Lake-S неизвестна. Ожидается, что новую платформу LGA 1954 и первые процессоры для неё могут представить в конце 2026 года.