Ожидаются скорости выше 10,7 Гбит/с.

Компания SK hynix разработала чипы памяти LPDDR6 ёмкостью 16 Гбит на базе 10-нм техпроцесса шестого поколения, известного также под названием 1c, сообщает TechPowerUp. Серийное производство запланировано на первую половину 2026 года, а поставки клиентам — на вторую. По заявлениям компании, скорость этих чипов может превышать 10,7 Гбит/с. Это говорит о подготовке разогнанной памяти, которая будет превосходить первоначальные спецификации JEDEC.

Источник изображения: SK hynix, TechPowerUp

По материалам международной конференции International Solid-State Circuits Conference (ISSCC) 2026, компания SK hynix готовит чипы, которые смогут работать на скорости до 14,4 Гбит/с. Это обеспечит повышение пропускной способности относительно памяти LPDDR5X предыдущего поколения на величину до 33%.

Энергоэффективность LPDDR6, как ожидается, будет более чем на 20% выше, в частности, за счёт возможности избирательно обрабатывать пути передачи данных и динамической регулировки зависимости напряжение-частота (Dynamic Voltage and Frequency Scaling, DVFS). В ресурсоёмких приложениях и играх DVFS будет повышать тактовую частоту для достижения максимальной пропускной способности, в то время как в стандартных приложениях частоты будут снижаться для экономии энергии.