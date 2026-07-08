ComputerBase проверили производительность Assassin’s Creed Black Flag Resynced и сравнили FPS на RTX, Radeon, Intel и портативных консолях

В авторитетном немецком издании ComputerBase был опубликован подробный технический обзор Assassin's Creed Black Flag ReSynced для персональных компьютеров. Эксперты провели тестирование производительности игры на актуальных моделях видеокарт от NVIDIA, AMD и Intel, а также на двух популярных среди любителей игр процессорах серии Ryzen. Кроме того, были протестированы портативные игровые консоли MSI Claw 8 EX AI+ и Xbox ROG Ally X.

Испытания проводились в разрешениях Full HD (1920x1080), Quad HD (2560x1440) и Ultra HD (3840x2160). Игра была запущена с максимальными (Ultra High) и минимальными настройками графики. В обоих случаях использовалось масштабирование изображения в режиме Quality.

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В ходе тестирования портативных устройств было обнаружено, что MSI Claw 8 EX AI+ при энергопотреблении 35 Вт способна выдавать около 27 кадров в секунду при использовании пресетов Ultra High и примерно 56 кадров в секунду при минимальных настройках визуализации. Xbox ROG Ally X с энергопотреблением 25 Вт показала более скромные результаты: около 16 кадров в секунду на ультра-настройках и комфортные 43 кадра в секунду на низком графическом пресете. Чтобы играть без доступа к электричеству, пользователям обеих игровых систем придётся выбирать между ухудшением качества изображения или использованием более агрессивных режимов апскейлинга.

Среди видеокарт результаты распределились следующим образом:

Intel ARC B580 продемонстрировала производительность от 46 до 83 кадров в секунду, в зависимости от настроек.

Radeon RX 9060 XT с 16 ГБ памяти показала более 60 кадров в секунду при настройках Ultra High.

GeForce RTX 5090 выдала 120 кадров в секунду при разрешении 1080p и максимальных настройках.

Для комфортной игры в разрешении 1440p с настройками Ultra High и 60 кадров в секунду потребуется видеокарта уровня GeForce RTX 5070. При тех же настройках GeForce RTX 5090 выдаёт более 120 кадров в секунду.

Владельцы GeForce RTX 5070 Ti и Radeon RX 9070 XT смогут получить стабильные 60 кадров в секунду при игре в 4K с настройками Ultra High. А GeForce RTX 5090 показывает в этом случае около 99 кадров в секунду.

Эксперты также провели сравнение процессоров Ryzen 9850X3D и Ryzen 7500F. Оказалось, что в "новой" игре бюджетный чип уступает в производительности заметно более дорогому всего 3–12% в зависимости от разрешения. Однако даже в сочетании с Ryzen 9850X3D производительность системы в некоторых случаях может ограничиваться производительностью CPU.

В результате исследования специалисты дали достаточно высокую оценку технической составляющей проекта. В обзоре было отмечено, что Black Flag ReSynced имеет значительный потенциал для оптимизации. Это позволяет легко адаптировать игру под различные системы — от мощных рабочих станций до бюджетных ноутбуков.

Единственным техническим изъяном стали незначительные программные сбои в функционировании технологии DLSS. Из-за них большинство режимов работы интеллектуального апскейлера по умолчанию используют предустановку E (DLSS 3), которая может приводить к менее качественному изображению. Однако разработчики уже осведомлены об этой проблеме: как утверждают авторы обзора, эти ошибки будут исправлены в одном из первых обновлений после выпуска.

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