Гигантское облачное возмущение на Венере шириной до 6000 км возникает из-за крупнейшего в Солнечной системе гидравлического скачка

Специалисты из Токийского университета раскрыли секрет одного из самых поразительных атмосферных явлений Венеры — огромного облачного волнового фронта, который простирается на 6 000 километров вокруг планеты. Так, благодаря использованию современных численных моделей, учёные смогли определить, что причиной данного явления служит мощный гидравлический скачок.

Чтобы осознать суть открытия, вообразите поток воды, который падает в кухонную раковину. В месте соприкосновения с поверхностью воды образуется круг, состоящий из мелких, быстро движущихся капель. Чуть дальше вода становится более глубокой, её движение замедляется, и на поверхности появляются небольшие волны. Вот этот внезапный переход от быстрого потока мелких капель к более медленному и глубокому движению жидкости и есть тот самый гидравлический скачок.

И вот аналогичный процесс наблюдается на Венере, но в атмосфере. Атмосферная волна, также известная как волна Кельвина, теряет стабильность в облачном слое. Скорость ветра очень быстро снижается, и образуется мощный восходящий поток. Этот поток увлекает за собой пары серной кислоты, которые поднимаются выше и там конденсируются, образуя плотную полосу облаков.

На Венере облака перемещаются с огромной скоростью, которая приблизительно в 60 раз превышает скорость вращения планеты вокруг своей оси. Это явление называется сверхвращением. А проведенное исследование продемонстрировало, что именно гидравлический скачок, который возникает в атмосфере Венеры, играет ключевую роль в поддержании такого сверхвращения.

Исследование основано на информации, полученной с японского космического аппарата Akatsuki Venus. В дальнейшем специалисты планируют включить обнаруженный процесс в более полную модель климата Венеры, однако для этого потребуются мощные вычислительные мощности. Аналогичные явления могут наблюдаться и на других космических объектах, к примеру, на Марсе.