В OpenAI и Microsoft рассказали, что качество хакерских атак улучшилось благодаря их творению.

Представители компаний OpenAI и Microsoft поделились информацией о том, что качество атак хакеров повысилось вследствие использования искусственного интеллекта. Согласно заявлению, размещенном на онлайн-ресурсе Microsoft, группы мошенников из России, КНДР, КНР и Ирана тестируют нейросети и оценивают их полезность для себя.

Группа хакеров из Северной Кореи, Thallium, применила технологии языковых моделей в своей работе. Объединение из Ирана, Curium, пользовалась ChatGPT и другими программами для того, чтобы создать программный код. Более того, нейросети помогали злоумышленникам написать фишинговые письма.

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Представители обеих компаний заявили, что разрушительных последствий атак хакеров пока нет. Специалисты из OpenAI заверили, что в случае, если пользователя системы заподозрят в создании программ, приносящих вред, его доступ к ChatGPT будет заблокирован. В свою очередь, специалисты из Microsoft рассказали, что у мошенников есть все возможности улучшить свои нападения с помощью искусственного интеллекта.

Российские специалисты несколько ранее заявили, что злоумышленники начали использовать программы в недобросовестных целях и создавать собственные аналоги ChatGPT для улучшенной организации атак.