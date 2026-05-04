В мексиканской пустыне Чиуауа находится «Зона тишины». В 1970 году именно в этот район отклонилась от курса и упала американская ракета Athena. С тех пор место стало центром уфологических легенд.

В пустыне Чиуауа на севере Мексики есть место, окутанное легендами — «Зона тишины» (La Zona del Silencio). Согласно местным преданиям, на этом участке пустыни, расположенном в бассейне Больсон-де-Мапими, зафиксированы аномально высокие залежи магнетита. Это магнитный железняк, который, предположительно, способен «глушить» радиосигналы и выводить из строя электронику. Впервые на феномен обратил внимание сотрудник нефтяной компании в 1966 году, когда его радио внезапно замолчало именно в этом районе.

При этом неподалёку существует биосферный заповедник Мапими. Его сотрудники не в восторге от туристов, которые забирают себе исторические и природные артефакты. А главное чудо Зоны тишины — вовсе не инопланетяне, а сухопутная черепаха Болсона (Gopherus flavomarginatus), крупнейшая рептилия Северной Америки, которая действительно обитает в этих краях.

Всемирную известность Зона тишины получила после 11 июля 1970 года. В тот день с авиабазы ВВС США в Грин-Ривер (штат Юта) стартовала пятиступенчатая ракета Athena массой семь тонн. Она выполняла научную миссию по изучению верхних слоёв атмосферы и должна была вернуться в район полигона Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Однако ракета резко отклонилась от курса и рухнула в пустыне Чиуауа, оставив воронку длиной 15 метров, шириной 5 и глубиной 3 метра. Зона падения идеально совпала с «проклятым» местом.

Сторонники паранормальных версий утверждают, что отказ навигации произошёл из-за мощных магнитных аномалий. Критики возражают. Возможно, никакого радиоподавления нет, а район просто очень удалённый и труднодоступный. Тем не менее Зона тишины стала привлекательной для уфологов, которые приезжают в пустыню в поисках НЛО. Местные жители рассказывают истории о людях, которые теряются в этом районе и блуждают часами.