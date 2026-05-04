Одним из драйверов роста считается изменение новостного фона вокруг ситуации на Ближнем Востоке.

4 мая биткоин (Bitcoin) снова преодолел отметку в 80 000 долларов — уровень, которого крупнейшая криптовалюта не достигала с конца января. За ростом стоят два основных фактора: сильный приток средств в американские спотовые ETF и значительное наращивание длинных позиций с использованием кредитного плеча. Однако базовый спрос на спотовом рынке остается сдержанным, и рынки прогнозов также сигнализируют о сдержанности. На динамике рынка также сказались позитивные новости по ситуации на Ближнем Востоке. Изображение: нейросеть freepik

За последние три недели в американские спотовые ETF на биткоин поступило около 2,7 миллиарда долларов чистых средств. Таким образом, общий объем чистых активов под управлением этих продуктов впервые превысил отметку в 100 миллиардов долларов. Только в прошлую пятницу фонды привлекли почти 630 миллионов долларов новых поступлений — ежедневный результат, который, по мнению наблюдателей рынка, является ключевым фактором недавнего роста.

В отчете CryptoQuant от 30 апреля указывается сила ралли. Согласно отчету, рост биткоина в апреле был обусловлен «исключительно» растущим спросом на рынке бессрочных фьючерсов, в то время как спотовый спрос оставался нисходящим на протяжении всего периода. Исторически такие расхождения — увеличение кредитного плеча в сочетании с ослаблением спотового спроса — считаются индикатором хрупкого роста цен, который может быстро скорректироваться при закрытии позиций.

Геополитическая обстановка также повлияла на динамику криптовалюты. Рисковые активы уже выиграли в пятницу от надежд на новое мирное соглашение между США и Ираном. Однако в воскресенье президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) выразил скептицизм на TruthSocial по поводу нынешнего иранского предложения, написав, что он не может представить его приемлемым. Таким образом, неопределенность относительно дальнейшего курса дипломатии остается фактором, который может увеличить волатильность.

Однако 4 мая утром США завили о планах сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив. Цель состоит в том, чтобы добиться частичного возобновления работы важнейшего морского маршрута, даже без соглашения с Ираном. Если биткоин закроет неделю выше 78 670 долларов, это будет его самая высокая недельная цена закрытия с конца января.