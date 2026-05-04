Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Bitcoin впервые с конца января преодолел отметку в $80 000
Одним из драйверов роста считается изменение новостного фона вокруг ситуации на Ближнем Востоке.

4 мая биткоин (Bitcoin) снова преодолел отметку в 80 000 долларов — уровень, которого крупнейшая криптовалюта не достигала с конца января. За ростом стоят два основных фактора: сильный приток средств в американские спотовые ETF и значительное наращивание длинных позиций с использованием кредитного плеча. Однако базовый спрос на спотовом рынке остается сдержанным, и рынки прогнозов также сигнализируют о сдержанности. На динамике рынка также сказались позитивные новости по ситуации на Ближнем Востоке.Изображение: нейросеть freepik

За последние три недели в американские спотовые ETF на биткоин поступило около 2,7 миллиарда долларов чистых средств. Таким образом, общий объем чистых активов под управлением этих продуктов впервые превысил отметку в 100 миллиардов долларов. Только в прошлую пятницу фонды привлекли почти 630 миллионов долларов новых поступлений — ежедневный результат, который, по мнению наблюдателей рынка, является ключевым фактором недавнего роста.

 В отчете CryptoQuant от 30 апреля указывается сила ралли. Согласно отчету, рост биткоина в апреле был обусловлен «исключительно» растущим спросом на рынке бессрочных фьючерсов, в то время как спотовый спрос оставался нисходящим на протяжении всего периода. Исторически такие расхождения — увеличение кредитного плеча в сочетании с ослаблением спотового спроса — считаются индикатором хрупкого роста цен, который может быстро скорректироваться при закрытии позиций.

Геополитическая обстановка также повлияла на динамику криптовалюты. Рисковые активы уже выиграли в пятницу от надежд на новое мирное соглашение между США и Ираном. Однако в воскресенье президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) выразил скептицизм на TruthSocial по поводу нынешнего иранского предложения, написав, что он не может представить его приемлемым. Таким образом, неопределенность относительно дальнейшего курса дипломатии остается фактором, который может увеличить волатильность.

Однако 4 мая утром США завили о планах сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив. Цель состоит в том, чтобы добиться частичного возобновления работы важнейшего морского маршрута, даже без соглашения с Ираном. Если биткоин закроет неделю выше 78 670 долларов, это будет его самая высокая недельная цена закрытия с конца января.

#сша #финансы #криптовалюты #bitcoin #биткои
Источник: forklog.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Disney выложила в открытый доступ первый эпизод самого рейтингового сериала по «Звёздным войнам»
В РФ ограничат параллельный импорт ПК‑комплектующих и накопителей от ведущих западных брендов
Житель Теннесси с помощью лазеров переделал Ford Festiva в самую тонкую машину в мире
В России впервые в мире разработали плазменный двигатель с магнитным соплом для наноспутников
LG выпустила 45-дюймовый OLED-монитор 45GX950B с масштабированием до 5K2K
App Store удалила сертифицированный Минцифрами российский браузер «Луна»
В России могут запретить параллельный импорт комплектующих ПК и ноутбуков от крупных производителей
Дубайское ателье MetaGarage с российскими корнями предлагает тюнингованный AMG G63 за $700000
Выпуск iPhone с полностью стеклянным экраном к 20-летию Apple может изменить линейку iPhone Pro
В Европе предлагают регулировать VPN из-за обхода ограничений в интернете
У жителей Московского региона проводной интернет начал работать по белым спискам
В Нидерландах создали инструмент для определения координат любого места 320 млн лет назад
Энтузиаст построил систему охлаждения на элементах Пельтье с двумя 360‑мм СЖО и кастомным контуром
Представлен мощный внедорожник Jetour G700 Ark Edition – полноценный автомобиль-амфибия
Cadillac в честь дебюта в гонках Формулы-1 выпустил лимитированный 695-сильный седан CT5-V Blackwing
Учёные расшифровали 2200-летний рецепт гидроизоляции римских кораблей
Неисправные RTX 5090 во Франции выставили на продажу: от €1499, без гарантии и возможности возврата
В американском Walmart нашли Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 5 7600X по уценке до $220 за пару
BMW показала iX3 с анимированным капотом на технологии E-Ink
Российский электромобиль «Атом» поступил в предзаказ по цене почти 4 млн рублей

Популярные статьи

«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Краткий обзор кулера Jonsbo CA40 Black
Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Сборка игрового ПК в пределах 20 000 рублей в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter