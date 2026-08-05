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Продажи новинки начнутся позднее...

Китайский производитель электронной техники Hanvon готовится вывести на рынок портативный ридер N6 Pro. Новинка выполнена в корпусе с металлической рамкой CNC и минимальными рамками вокруг экрана с трех сторон.

Источник изображения: Hanvon

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Устройство оснащено шестидюймовым черно-белым дисплеем E-Ink с плотностью пикселей 300 PPI. Главной особенностью панели стала поддержка сенсорного ввода стилусом с распознаванием 8192 уровней нажатия.

За производительность ридера отвечает восьмиядерный процессор. В корпус также интегрирована система из четырех микрофонов, необходимая для работы встроенных функций искусственного интеллекта, предназначенных для офисных задач.

Подробные технические характеристики и стоимость Hanvon N6 Pro производитель раскрывать не стал. Официальные продажи ридера стартуют 11 августа.