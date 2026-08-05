Китайский производитель электронной техники Hanvon готовится вывести на рынок портативный ридер N6 Pro. Новинка выполнена в корпусе с металлической рамкой CNC и минимальными рамками вокруг экрана с трех сторон.
Устройство оснащено шестидюймовым черно-белым дисплеем E-Ink с плотностью пикселей 300 PPI. Главной особенностью панели стала поддержка сенсорного ввода стилусом с распознаванием 8192 уровней нажатия.
За производительность ридера отвечает восьмиядерный процессор. В корпус также интегрирована система из четырех микрофонов, необходимая для работы встроенных функций искусственного интеллекта, предназначенных для офисных задач.
Подробные технические характеристики и стоимость Hanvon N6 Pro производитель раскрывать не стал. Официальные продажи ридера стартуют 11 августа.