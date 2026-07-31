По предзаказу стало возможным приобрести ноутбук, оформление которого отсылает к картинам Винсента Ван Гога «Звездная ночь» и «Звездная ночь над Роной».

Компания MSI объявила о старте приема предзаказов на ноутбук-трансформер Prestige 14 Flip AI+ 2026 Van Gogh Edition, о котором она уже рассказывала ранее. Ноутбук поставляется в расширенной комплектации с тематическим ковриком для мыши, чехлом для карт, беспроводной мышью, мягким чехлом-папкой и эксклюзивной упаковкой.

Внешний вид модели вдохновлен картинами Винсента Ван Гога «Звездная ночь» и «Звездная ночь над Роной». Крышка устройства обработана методом высокой точности нанесения покрытия для создания эффекта масляной живописи, корпус выполнен в синей цветовой гамме, а на рабочей панели выгравированы цитата из письма художника к брату и его автограф.

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Источник изображения: MSI

Аппаратная платформа устройства базируется на процессоре Intel Core Ultra X9 378H. Ноутбук оснащен 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8533, накопителем PCIe Gen4 SSD емкостью 1 ТБ и аккумулятором на 81 Вт·ч. За охлаждение отвечает система из двух вентиляторов и испарительной камеры.

Сенсорный 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1920×1200 пикселей обеспечивает 100% охват цветового пространства DCI-P3 и поддерживает работу со стилусом MSI Pen, входящим в комплект. Конструкция петли позволяет раскрывать экран на 360 градусов. Толщина корпуса составляет 11,9 мм при весе 1,37 кг. В оснащение также входят модуль Wi-Fi 7, четыре динамика и три микрофона.

Источник изображения: MSI

Продажи необычной новинки стартуют 3 августа. Рекомендованная розничная цена комплекта составляет 15 999 юаней (~$2350).