Компания позиционирует новинку как решение для владельцев просторного жилья в регионах с повышенной влажностью

Линейка бытовой техники Xiaomi пополнилась топовой моделью — Mijia Variable Frequency Purification Dehumidifier Max. Устройство ориентировано на владельцев загородных домов и больших квартир в регионах с высокой влажностью. Производительность системы составляет 60 литров в сутки, что позволяет эффективно обслуживать помещения площадью до 120 м2. Продажи стартуют 28 января по цене 3799 юаней.

Автор изображения: XiaomiГлавная техническая особенность Max-версии — полноценная инверторная система управления. В отличие от базовых моделей, здесь используется флагманский инверторный компрессор, который позволил снизить уровень шума до 33,5 дБ(А) без потери мощности. Девайс работает по принципу «два в одном», совмещая функции осушителя и очистителя воздуха, что избавляет от необходимости загромождать пространство лишней техникой.

Автор изображения: XiaomiУстройство интегрировано в экосистему Mi Home и поддерживает удаленное управление через приложение.