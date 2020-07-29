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Хотя ряд производителей материнских плат бодро отрапортовал о поддержке интерфейса PCI Express 4.0 настольными процессорами Intel 11-го поколения, однако убедиться в этом воочию случая не представлялось. Устранить данный недочёт вызвался известный энтузиаст TUM_APISAK, нашедший в недрах базы данных SiSoftware упоминание о «дружбе» между твердотельным NVMe-накопителем, снабжённым интерфейсом PCIe версии 4.0, и десктопным процессором семейства Rocket Lake-S.

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Источник изображения: SiSoftware

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Стоит напомнить, что новинки получат ядра с новой архитектурой Cypress Cove, но выполненные по 14-нм технологическому процессу, а также интегрированную графику Gen12, в основу которой ляжет архитектура Intel Xe. Кроме того, настольным процессорам Rocket Lake-S приписывают наличие отдельных четырёх линий PCIe 4.0, предназначенных непосредственно для подключения SSD-накопителей, в результате чего общее их количество возрастёт до двадцати.

По имеющимся данным, десктопные процессоры Intel 11-го поколения, подобно своим предшественникам, без проблем смогут достигать максимальной частоты в 5 ГГц. Кроме того, некоторые производители уже подтвердили поддержку новинок материнскими платами на базе чипсета H410, о чём сигнализирует ресурс VideoCardz.

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Появление новинок пред взором широкой компьютерной общественности ожидается не ранее конца 2020 или начала 2021 года.