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Компания BIOSTAR, являющаяся одним из ведущих производителей материнских плат, видеокарт и устройств хранения данных, объявила о выпуске новой материнской платы B250MHC. Как следует из названия плата построена на базе чипсета Intel B250 и призвана вдохнуть новую жизнь в старые процессоры Intel 6-го и 7-го поколений.

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Материнская плата B250MHC отлично подойдет для создания систем ориентированных на бизнес, оснащена новейшими технологиями, а также может похвастаться обещанной BIOSTAR надежностью и долговечностью. Плата B250MHC поддерживает до 32 Гб оперативной памяти стандарта DDR4, для чего на плате распаяны два слота DIMM, а также поддерживает PCIe 3.0 при скорости передачи данных 8 ГТ/с, а также USB 3.2 Gen 1, который способен передавать данные на скорости до 5 Гбит/с, что будет крайне полезно для быстрого резервного копирования и восстановления данных через USB-устройства.

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Материнская плата B250MHC, разработанная для работы с процессорами Core i3, i5, i7, Pentium и Celeron, оснащена 4-фазной схемой питания для бесперебойной работы.

Задняя панель ввода/вывода платы B250MHC имеет все необходимое, чтобы собрать на ее основе отличную систему как для бизнеса так и для обычного пользователя. Для тех у кого имеются клавиатура и мышь с разъемами PS/ 2 данная плата станет просто незаменимой, так как имеет целых два полноценных порта PS/2. Для подключения дисплеев непосредственно к материнской плате имеется один порт VGA и один порт HDMI.

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Кроме того, материнская плата Biostar B250MHC оснащена одним портом GbE LAN на базе контроллера Realtek RTL8111H, а также четырьмя портами USB 3.2 (Gen1), двумя портами USB 2.0 и тремя аудиоразъемами на ALC887 с поддержкой 7.1-канального звука высокой четкости. .

В общем данная материнская плата станет отличным выбором как для организации новой системы, так и для тех, у кого вышла из строя старая материнская плата, но остались остальные высокопроизводительные компоненты, включая топовые процессоры 6-го и 7-го поколений, которые и сейчас еще способны показать отличную производительность, не сильно уступая текущему поколению процессоров Intel. .