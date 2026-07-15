Компания Xiaomi официально представила Redmi Note 17 Pro на процессоре Snapdragon 6s Gen 4, с AMOLED-экраном, 50-мегапиксельной камерой и аккумулятором на 9000 мАч

После череды анонсов Redmi Note 17 Pro наконец-то доступен для покупки. Этот доступный смартфон является одним из первых устройств, оснащенных новым процессором среднего класса от Qualcomm - Snapdragon 6s Gen 4. Он построен на базе 4-нм техпроцесса и призван обеспечить лучшую производительность графического процессора в этом ценовом сегменте.

Источник: Xiaomi

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Конечно, новый процессор не является единственным достоинством этого бюджетного телефона от Xiaomi. Устройство оснащено 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772x1280 пикселей, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касаний 240 Гц. Главной особенностью дисплея является его пиковая яркость в 3500 кд/м2, которая в сочетании с функцией DC dimming и возможностью снижения яркости до 1 кд/м2 должна обеспечить комфортное изображение в различных условиях освещения.

Еще одним важным преимуществом Redmi Note 17 Pro является батарея емкостью 9000 мАч, что является еще очередным заметным улучшением по сравнению с предшественником. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт, а возможность обратной зарядки мощностью 22,5 Вт может превратить телефон в портативный аккумулятор.

На задней панели этого смартфона расположена основная камера с разрешением 50 мегапикселей с диафрагмой f/1.8 и сенсором размером 1/2,76 дюйма. Основной датчик обладает относительно высоким динамическим диапазоном и позволяет делать детализированные снимки как минимум при дневном свете. Компанию основному датчику составляет 2-мегапиксельный объектив с датчиком глубины, а на передней панели находится 8-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

С точки зрения дизайна, Redmi Note 17 Pro имеет менее выраженный блок камер на задней панели по сравнению со своим предшественником. Он больше похож на стандартный iPhone 17, но с более широким блоком камер.

Что касается цены, то Redmi Note 17 Pro доступен в четырех конфигурациях. Начальная версия с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти стоит 1599 юаней, что составляет около 235 долларов США. Есть также версия с 12 ГБ ОЗУ и встроенным накопителем на 256 ГБ, которая продается за 2199 юаней, что составляет около 295 долларов США. Ожидается, что кроме Китая телефон скоро поступит в продажу по всему миру.