goldas
Китай представил первый в мире двухъядерный квантовый компьютер Hanyuan-2
Китайский квантовый компьютер Hanyuan-2 дебютировал в качестве первого в мире двухъядерного компьютера с 200 кубитами и, по заявлению производителя, обладает невероятной энергоэффективностью

Компания AS Cold Atom Technology, входящая в состав Китайской академии наук (CAS), представила, как утверждается, первый в мире двухъядерный квантовый компьютер. Система, получившая название Hanyuan-2 включает 200 кубитов, построенных из 100 атомов рубидия-85 и 100 атомов рубидия-87.

Компания заявила, что два ядра могут работать либо параллельно, разделяя рабочие нагрузки, либо в конфигурации «один основной и один вспомогательный», где второй массив обрабатывает коррекцию ошибок в реальном времени, а первый выполняет вычисления. Старший эксперт CAS Cold Atom Technology сообщил, что эта система представляет собой первый случай перехода квантового процессора от одноядерной к двухъядерной архитектуре.

Источник: CAS Cold Atom Technology

Система Hanyuan-2 построена на основе технологии нейтральных атомов, которая захватывает незаряженные атомы с помощью лазерных массивов для охлаждения и манипулирования отдельными нейтральными атомами в качестве кубитов. Генеральный директор CAS Cold Atom Technology заявил, что машина использует компактную интегрированную конструкцию шкафного типа с небольшой системой лазерного охлаждения, при этом общее энергопотребление составляет менее 7 киловатт.

200 кубитов у Hanyuan-2 это значительно меньше ведущих систем на основе нейтральных атомов. Например, компания Atom Computing еще в 2023 году продемонстрировала массив нейтральных атомов с 1180 кубитами и с тех пор сотрудничает с Microsoft для создания логических кубитов с коррекцией ошибок на коммерческом оборудовании.

Использование термина «двухъядерный» проводит параллель с классическими многоядерными процессорами, но лежащая в основе концепция ближе к модульным квантовым вычислениям. IBM сосредоточилась на соединении сверхпроводящих процессоров посредством классических и квантовых межсоединений, а QuEra и Pasqal масштабируют отдельные массивы, разрабатывая при этом межмодульную связь. Atom Computing и Microsoft создают интегрированные системы, разработанные на основе сетевых квантовых процессоров.

Подход CAS Cold Atom Technology более тесно интегрирован, чем сетевая архитектура, размещая оба массива внутри одной машины. Остается открытым вопрос о практическом преимуществе по сравнению с масштабированием одного, более крупного массива, и опубликованные результаты тестов могли бы помочь на него ответить.

#китай #компьютеры #квантовые компьютеры #кубиты #кубит #китайские компьютеры
Источник: tomshardware.com
