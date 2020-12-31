Первое дополнение Cyberpunk 2077, представленное CD Projekt Red, выйдет в начале 2021 года
Еще в ноябре этого года сообщалось, что разработчик не будет подробно рассказывать о DLC для игры до его выпуска, и, поскольку игра теперь доступна по всему миру, CD Projekt Red запустила тизерную страницу на официальном сайте игры.
реклама
«Первоначальный план состоял в том, чтобы сделать это до релиза, но после недавней задержки мы решили подождать релиза, чтобы предоставить геймерам игру, а затем начать говорить о будущих проектах», - сказал в ноябре генеральный директор CD Projekt Red Адам Кичиньски. «Итак, после выпуска».
Помимо короткого тизера и кадра релиза, никаких дополнительных подробностей не сообщается, но, по словам команды разработчиков, дополнительная информация о первом DLC к игре скоро появится.
Как упоминалось на сайте-тизере, самое первое DLC для Cyberpunk 2077 появится в начале 2021 года. К сожалению, более точная дата еще не объявлена, но, как уже упоминалось, дополнительные подробности появятся в ближайшее время.
реклама
Cyberpunk 2077 теперь доступен по всему миру для ПК, консолей и Stadia. Версия следующего поколения для PlayStation 5 и Xbox Series X | S намечена к выпуску в 2021 году.
Между тем, игроки ПК могут опробовать некоторые из доступных модов, которые были предоставлены сообществом, включая мод улучшенного поведения для NPC и мод оптимизации трассировки лучей. Те, кто играет в игру на ПК, также будут рады узнать, что известный моддер Халк Хоган, похоже, рассматривает переработанный проект Cyberpunk 2077 HD, аналогичный его The Witcher 3 HD Reworked Project.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила