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Еще в ноябре этого года сообщалось, что разработчик не будет подробно рассказывать о DLC для игры до его выпуска, и, поскольку игра теперь доступна по всему миру, CD Projekt Red запустила тизерную страницу на официальном сайте игры.

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«Первоначальный план состоял в том, чтобы сделать это до релиза, но после недавней задержки мы решили подождать релиза, чтобы предоставить геймерам игру, а затем начать говорить о будущих проектах», - сказал в ноябре генеральный директор CD Projekt Red Адам Кичиньски. «Итак, после выпуска».

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Помимо короткого тизера и кадра релиза, никаких дополнительных подробностей не сообщается, но, по словам команды разработчиков, дополнительная информация о первом DLC к игре скоро появится.

Как упоминалось на сайте-тизере, самое первое DLC для Cyberpunk 2077 появится в начале 2021 года. К сожалению, более точная дата еще не объявлена, но, как уже упоминалось, дополнительные подробности появятся в ближайшее время.

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Cyberpunk 2077 теперь доступен по всему миру для ПК, консолей и Stadia. Версия следующего поколения для PlayStation 5 и Xbox Series X | S намечена к выпуску в 2021 году.

Между тем, игроки ПК могут опробовать некоторые из доступных модов, которые были предоставлены сообществом, включая мод улучшенного поведения для NPC и мод оптимизации трассировки лучей. Те, кто играет в игру на ПК, также будут рады узнать, что известный моддер Халк Хоган, похоже, рассматривает переработанный проект Cyberpunk 2077 HD, аналогичный его The Witcher 3 HD Reworked Project.