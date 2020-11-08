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В прошлом месяце Apple представила зарядное устройство MagSafe Duo Charger, которое отличается складной конструкцией со встроенным зарядным устройством MagSafe и шайбой для зарядки Apple Watch. Новое видео, недавно опубликованное на YouTube, демонстрирует этот аксессуар. В видео демонстрируется аксессуар, который используется для зарядки iPhone 12 и Apple Watch. Подобно док-станции с магнитной подзарядкой Apple Watch, шайбу для зарядки Apple Watch можно сдвинуть вверх, чтобы часы можно было закрепить на боку, включив режим тумбочки. MagSafe Duo может заряжать по беспроводной сети совместимый iPhone, Apple Watch, AirPods или чехол AirPods Pro и другие устройства с сертификатом Qi. Зарядное устройство по цене 129 долларов США поставляется с кабелем USB-C - Lightning, но рекомендуемый адаптер питания на 20 Вт продается отдельно за 19 долларов. Точная дата выпуска аксессуара еще не объявлена.