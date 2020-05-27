Издатель GTA 6 официально опроверг все предположения о дате выхода игры
Существовали веские основания подозревать, что выпуск Grand Theft Auto 6 может быть запланирован в 2023 или 2024 году, но, по мнению издателя Take-Two, это предположение не соответствует действительности. Дата выхода GTA 6 может наступить во время этого окна, но вы не должны делать никаких существенных ставок на этот слух.
Аналитик Джефф Коэнс из инвестиционной фирмы Stephens принял к сведению тот факт, что Take-Two планирует удвоить свой маркетинговый бюджет в финансовом периоде, заканчивающемся 31 марта 2024 года. Аналитик ранее предсказал дату выхода Red Dead Redemption 2, сейчас же он попытался предсказать выход GTA 6.
рекламаОднако издатель Take-Two сообщает иностранному ресурсу GamesIndustry.biz, что запланированные маркетинговые расходы, о которых сообщалось ранее, связаны с обязательствами перед внешними компаниями, а не внутренними разработками, такими как Grand Theft Auto 6, от студии Rockstar. Как отмечает GI.biz, отчетные маркетинговые бюджеты Take-Two были связаны с лицензированием и поддержкой спортивных симуляторов, таких как NBA. Следующий всплеск бюджетных средств на маркетинг, по-видимому, совпадает с соглашением о будущих играх с лицензией NFL.
Недавние инсайдерские отчеты предполагают, что GTA 6 все еще находится на относительно ранней стадии разработки , поэтому мы, вероятно, еще немного подождем, чтобы увидеть, как она на самом деле выглядит.
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