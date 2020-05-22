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Рич Эдмондс, зарубежный эксперт в сфере ПК, назвал лучшую видеокарту для AMD Ryzen 5 3600X в 2020 году для каждого из распространенных разрешений экрана.

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Лучшая видеокарта для разрешения 4K в 2020 году

XFX AMD Radeon RX 5700 XT RAW II - лучшая видеокарта от AMD для 4K в лучшем исполнении.

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Эксперт назвал данную видеокарту лучшим выбором для игр в разрешении 4K, если нужен надежный аппарат от AMD. Цена данной видеокарты составляет 380 долларов США.

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Эксперт назвал данную видеокарту ультимативным решением с потенциалом в несколько лет. При этом Рич Эдмондс заявил, что RTX 2080 Ti, как графический процессор, нужен совсем небольшому числу геймеров, так как данная модель видеокарты "абсолютный зверь" в разрешениях 1080p и 1440p. Цена этой видеокарты составляет немыслимые 1250 долларов США.

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Лучшая видеокарта для разрешения 1440p в 2020 году

XFX AMD Radeon RX 5600 XT RAW II PRO - лучшая видеокарта от AMD для 1440p в лучшем исполнении.

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Для геймеров, играющих в разрешении 1440p, RX 5600 XT более чем достаточно для большинства современных игр. 6 ГБ памяти GDDR6 вам будет более чем достаточно для установки современных текстур высокого разрешения. Цена вопроса составляет 320 долларов США.

ASUS NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER - лучшая видеокарта от Nvidia для 1440p в лучшем исполнении.

RTX 2060 SUPER - любимая видеокарта Рича Эдмондса для ПК среднего уровня. Технически RTX 2060 SUPER наравне с GTX 1070 Ti и поставляется с поддержкой трассировки лучей по доступной всем цене. Стоимость видеокарты в этом исполнении составляет 450 долларов США.

Лучшая видеокарта для разрешения 1080p в 2020 году

XFX THICC II Pro AMD Radeon RX 5500 XT - лучшая видеокарта от AMD для 1080p в лучшем исполнении.

Говоря о 1080p и честных и экономичных сборках ПК, вы захотите рассмотреть RX 5500 XT. Это доступный GPU с поддержкой PCIe 4.0 и 8 ГБ оперативной памяти GDDR6. Эта штука справится с большинством игр в разрешении 1080p и может даже где-то вытянуть 1440p, если вы обновите свой монитор позднее. Цена вопроса составляет 190 долларов США.

MSI GAMING X NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER - лучшая видеокарта от Nvidia для 1080p в лучшем исполнении.

Вы можете найти более доступный графический процессор, чем GTX 1660 SUPER, но он не будет работать также хорошо. Этот GPU отлично подходит для игр в разрешении 1080p или для рабочей станции, позволяя вам делать больше в течение дня и немного расслабиться вечером, проведя дерзкую игровую сессию. Имеется 6 ГБ ОЗУ GDDR6, обеспечивающие надежную производительность в 1080p, а также в 1440p при отключении некоторых настроек. Цена отличная - 265 долларов США.

Таково было мнение западного эксперта Рича Эдмондса. Оригинал статьи вы можете прочитать, перейдя по ссылке.

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