APU AMD Renoir могут лишиться PCIe gen 4.0, на что намекает страница материнской платы BIOSTAR B550
Настольные APU Ryzen "Renoir" 4-го поколения от AMD, основанные на микроархитектуре Zen 2, могут не иметь PCI-Express поколения 4.0, на что намекает страница будущей материнской платы на чипсете AMD B550 от BIOSTAR. AMD уже объявила, что B550 не поддерживает процессоры «Picasso», это означает, что процессоры Ryzen с интегрированной графикой Vega, упомянутые на странице продукта BIOSTAR, должны быть «Renoir». На мобильной платформе процессорам серии Ryzen 4000H и 4000U не хватает PCIe поколения 4.0, но ожидалось, что AMD включит поддержку PCI-Express четвертого поколения для платформы AM4, предназначенной для десктопных ПК.
Отсутствие поддержки PCI-Express четвертого поколения имеет значение для "Renoir". Для начала, эти APU, как и их предшественники, резервирует только 8 линий PCIe в направлении PEG (дискретная графика PCI-Express или основной слот x16, который вы обычно используете для видеокарт). Если бы эти линии были поколения 3.0, то даже более новые графические карты, такие как AMD Navi RX 5700 XT или GeForce следующего поколения Ampere, должны были бы обойтись интерфейсом PCI-Express 3.0 x8, несмотря на то, что это поколение 4,0 х16. Мы проверим, насколько это узкое место, когда появятся графические карты следующего поколения.
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Второй вывод конкретно влияет на платформу. На некоторых будущих материнских платах, таких как B550 AORUS Master от GIGABYTE, линии PCIe gen 4.0 используются совместно с парой дополнительных слотов M.2. Таким образом, у вас останется только один из трех функциональных слотов M.2, самый верхний из которых непосредственно подключен к сокету AM4. Наконец, отсутствие PCI-Express четвертого поколения означает, что шина чипсета между процессором «Renoir» и B550 / X570 будет PCI-Express 3.0 x4. С «Matisse» или «Vermeer» шина работает на скоростях PCI-Express 4.0 x4.
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