Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

APU AMD Renoir могут лишиться PCIe gen 4.0, на что намекает страница материнской платы BIOSTAR B550

для раздела Блоги
4
Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
Дешевая <b>S1200 Z490</b> ASUS Prime в Регарде
RTX 2080 Super - цена пробила вниз важный уровень
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
<b>Z490 S1200 ASUS TUF Gaming</b> в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Настольные APU Ryzen "Renoir" 4-го поколения от AMD, основанные на микроархитектуре Zen 2, могут не иметь PCI-Express поколения 4.0, на что намекает страница будущей материнской платы на чипсете AMD B550 от BIOSTAR. AMD уже объявила, что B550 не поддерживает процессоры «Picasso», это означает, что процессоры Ryzen с интегрированной графикой Vega, упомянутые на странице продукта BIOSTAR, должны быть «Renoir». На мобильной платформе процессорам серии Ryzen 4000H и 4000U не хватает PCIe поколения 4.0, но ожидалось, что AMD включит поддержку PCI-Express четвертого поколения для платформы AM4, предназначенной для десктопных ПК.

анонсы и реклама
<b>Z490 S1200 ASUS ROG Strix</b> в продаже
RTX 2080 Ti Gigabyte - цена упала на порядок, смотри
Core i9 9900 круто дешевеет перед приходом 10ххх
Новейший 12Tb SSD Samsung поступил в продажу
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Отсутствие поддержки PCI-Express четвертого поколения имеет значение для "Renoir". Для начала, эти APU, как и их предшественники, резервирует только 8 линий PCIe в направлении PEG (дискретная графика PCI-Express или основной слот x16, который вы обычно используете для видеокарт). Если бы эти линии были поколения 3.0, то даже более новые графические карты, такие как AMD Navi RX 5700 XT или GeForce следующего поколения Ampere, должны были бы обойтись интерфейсом PCI-Express 3.0 x8, несмотря на то, что это поколение 4,0 х16. Мы проверим, насколько это узкое место, когда появятся графические карты следующего поколения.

реклама

Второй вывод конкретно влияет на платформу. На некоторых будущих материнских платах, таких как B550 AORUS Master от GIGABYTE, линии PCIe gen 4.0 используются совместно с парой дополнительных слотов M.2. Таким образом, у вас останется только один из трех функциональных слотов M.2, самый верхний из которых непосредственно подключен к сокету AM4. Наконец, отсутствие  PCI-Express четвертого поколения означает, что шина чипсета между  процессором «Renoir» и B550 / X570 будет PCI-Express 3.0 x4. С «Matisse» или «Vermeer» шина работает на скоростях PCI-Express 4.0 x4.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

amd apu renoir
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
10
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
124
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti в связке с процессором Ryzen 7 1700
17
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime TRX40-Pro
37
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
85
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Обзор и тестирование материнской платы MSI Creator X299
29
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 в связке с процессором Ryzen 5 3600: май 2020
22
Магазин Keysworlds дарит Windows 10 при покупке Microsoft Office
Тестирование процессора Intel Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super: май 2020
18

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 21
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 24
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 85
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 107
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 208
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
13 мая 2020 51

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

OnePlus 7T подешевел на 200 долларов с начала продаж – лучший флагман компании по привлекательной цене
2
12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X подешевел на 89 долларов – ответ AMD на анонс процессоров Intel Core 10-го поколения последовал незамедлительно
232
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 могут получить не менее 8 ядер и высокие тактовые частоты
60
В ходе презентации продвинутого движка Unreal Engine 5 была показана ненастоящая технология трассировки лучей, которая может стать стандартом для игр следующего поколения
61
AMD официально объявила о поддержке будущих процессоров Ryzen 4000 на материнских платах с чипсетами X470 и B450
238
Пути назад не будет: поддержка AMD Zen 3 потребует некоторых жертв
81
Названа видеокарта-конкурент GPU Sony PlayStation 5, которую уже давно можно купить в рознице
40
Процессоры Intel Core 10-го поколения поступили в продажу – первые цены приятно удивляют покупателей по всему миру
51
Появились новые подробности о грядущих процессорах Ryzen 4000 Renoir и Vermeer - Ryzen 9 4950X имеет 16 ядер, 32 потока и тактовые частоты до 4,6 ГГц
155
6 флагманов OnePlus получили новую прошивку OxygenOS на Android 10
6
Эксперты рассказали о минимальных требованиях для игр следующего поколения – GeForce RTX 2070 SUPER и быстрый SSD
48
Процессор Intel Core i9-10900K — новый игровой король — тестирование El Chapuzas Informático
318
AMD снижает цены на свои процессоры, цена Ryzen 9 3900X упала на 90 долларов, что угрожает продажам i7-10700K и i9-10900K
62
Новый 10900k против 9900k - изучаем прогресс нового поколения Intel в большом тестировании новинки в играх и бенчмарках от Gamers Nexus
72
AMD пошла на попятную - материнские платы на B450 и X470 чипсетах получат поддержку Ryzen 4000 и Zen3
83
CD Projekt начала бесплатную раздачу The Witcher: расширенное издание – подробная инструкция с описанием
10
Даже младшие процессоры AMD Ryzen 4000 получат 8 ядер
49
Менеджер пакетов Windows 10 представлен официально — организуйте автоматическую установку и обновление приложений из репозитория Microsoft
15
Пристальный взгляд на процессоры Intel Core i9-10900K, i7-10700K и i5-10600K от специалистов AnandTech — Skylake в новой обёртке
52
Mafia Remake официально анонсирована - для фанатов игры издатель проведет бесплатную раздачу обновленной версии Mafia 2 и 3
17

Популярные статьи

Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
124
Сарайчик со старым компьютерным железом в провинции - почувствуй себя археологом
36
Windows 10X: что можно ожидать от следующей версии Windows
31
Препарируем и досконально изучаем самую быструю видеокарту 2011 года - Radeon 6990 (часть 1)
61
Grand Theft Auto V: Premium Online Edition - Краткий обзор издания
17
Мнение: причины, по которым ПК не грозит конкуренция со стороны PlayStation 5 и Xbox Series X
53
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
10

Сейчас обсуждают

E1nher1
12:31
Гонки никакой нет. Новость была написана еще час назад. Все в руках редакции.
APU AMD Renoir могут лишиться PCIe gen 4.0, на что намекает страница материнской платы BIOSTAR B550
RotedVictus
12:29
Гонка блогеров за куском хлеба, этот опоздал на шесть минут, остальные 5-7 финалистов, прибудут в течение дня.
APU AMD Renoir могут лишиться PCIe gen 4.0, на что намекает страница материнской платы BIOSTAR B550
sgs
12:29
А где летающие мотоциклы ?
Grand Theft Auto V: Premium Online Edition - Краткий обзор издания
E1nher1
12:29
Привет!
APU AMD Renoir могут лишиться PCIe gen 4.0, на что намекает страница материнской платы BIOSTAR B550
taurintown
12:28
привет
APU AMD Renoir могут лишиться PCIe gen 4.0, на что намекает страница материнской платы BIOSTAR B550
E1nher1
12:26
А ты на свой вопрос сам ответил как бы...
AMD снижает цены на свои процессоры, цена Ryzen 9 3900X упала на 90 долларов, что угрожает продажам i7-10700K и i9-10900K
Jack Reacher
12:26
Да нет , не тягается -она медленнее
NVIDIA GA100 (Ampere) выходит на рынок не в полной конфигурации
taurintown
12:26
рримпета
Появились новые подробности о грядущих процессорах Ryzen 4000 Renoir и Vermeer - Ryzen 9 4950X имеет 16 ядер, 32 потока и тактовые частоты до 4,6 ГГц
Zelot
12:25
Он у меня стоял, поэтому я не знал, нужно его устанавливать или нет.
CD Projekt начала бесплатную раздачу The Witcher: расширенное издание – подробная инструкция с описанием
Exel Benchmark
12:25
Видимо ты не вкурил, ну ладно)))
12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X подешевел на 89 долларов – ответ AMD на анонс процессоров Intel Core 10-го поколения последовал незамедлительно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем