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Не успели мы закончить прохождения прошлых игр, цена которых свыше 1000 долларов, о них вы можете узнать из предыдущих новостей, как магазины снова заваливают нас бесплатными предложениями, лишь бы мы не выходили из дома!

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Steam

Итак, без лишней "воды" приступим к изучению новых игр.

В уютном магазинчике дядюшки Гейба стартовала раздача новой бесплатной игры - One Drop Bot.

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One Drop Bot - это 3D-пазл-платформер, где вы играете за милого, но несколько жуткого робота, путешествующего из комнаты в комнату, попутно решая задачи, каждая из которых отличается от предыдущей. Эти задачи направлены в первую очередь на проверку ваших навыков. Ключевым моментом всей игры выступает сбор здоровья, потому что если вы умираете, то вас "отбрасывает" на респаун, а все здоровье на уровне снова восстанавливается.

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Такой вот хардкор игра, очевидно, черпала из Dark Souls и игр старой школы, которые не давали игроку права на ошибку. В этой игре вам предстоит испытать как радость от прохождения уровня ( а их в игре всего несколько), так и целый спектр эмоций от постоянных смертей. В общем, очень рекомендую ознакомиться.

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Также в Steam дают поиграть Imperator: Rome. Это очередная стратегия-симулятор от культовых Paradox, которая предлагает окунуться в историческую эпоху от завоеваний Александра Македонского до основания Римской империи. Как и в каком-нибудь культовом CK 2 вам предстоит строительство своей империи, управление подданными, раскрытие тайн и заговоров, а также очень много интриг. Очень рекомендую, играть с друзьями самое то. Кстати говоря, игра совсем новая, вышла в 2019 году.

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А если игра вам понравится, то сейчас на игры от Paradox действуют шикарные скидки, советую присмотреться.

Microsoft

А в магазине Microsoft сейчас снова раздают очень дорогие игры. Сейчас вы можете абсолютно бесплатно приобрести что-то из рода "червячков". Worms Battle - Wormageddon раздают бесплатно. В игре вам предстоит путешествовать в космос или на Северный полюс, вас ждет множество приключений. Используйте свой арсенал оружия и попытайтесь убить всех врагов в этом захватывающем боевом шутере.

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