С момента выхода игры Tekken 7, получившего в целом положительные отзывы в 2017 году, прошло шесть лет и сменилось целое поколение консолей. Однако прошло уже много времени и появились разные конкуренты по типу Street Fighter 6 или Mortal Kombat 1.

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Одним из главных преимуществ будущего Tekken 8 является то, что это первый крупный файтинг, использующий графический движок Unreal Engine 5, а это значит, что все модели вернувшихся персонажей были переработаны с нуля. В игре появился совершенно новый онлайн-центр, где можно встретить и поприветствовать товарищей по игре.

В Tekken 8 есть не один, а два свободно распространяемых аркадных мира — Arcade Quest и Fight Lounge. Arcade Quest — это автономный режим, полный обучающих уроков, а Fight Lounge — онлайн, где геймеры могут сразиться с другими игроками.

Директор игры Кацухиро Харада и продюсер Майкл Мюррей заявили, что эти режимы призваны воссоздать атмосферу аркады, на которой они выросли, и это им удалось гораздо лучше, чем любому другому режиму Tekken.

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В прошлом режим Arcade был простым однопользовательским турниром, но в новом Arcade Quest игроки смогут перемещаться по миру, содержащему множество виртуальных аркад. Он не задуман как сюжетный режим, но это нечто большее, чем просто ванильная серия боев с процессором. В начале Arcade Quest пользователи настраивают свой аватар и получают несколько обучающих уроков по игре, после чего их отпускают на волю, где они пытаются стать самым лучшим во всем игровом мире.

Онлайновый центр Tekken 8, Fight Lounge, представляет собой свободно перемещающийся мир, разделенный на зону сражений, магазин кастомизации, Iron First Outfitters и пляжную зону.

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Очевидно, что разработчики хотят, чтобы игроки проводили много времени в этих аркадных мирах. Ведь именно в них они могут настроить до 10 персонажей и пройти свою собственную историю, получая за это награды, такие как одежда и ряд других аксессуаров. Геймеры также могут тренироваться, сражаясь с собственным или предустановленным искусственным интеллектом, который изучает пользовательские приемы на ходу. По мере того как игрок становится лучше, улучшается и ИИ, с которым он сражается. Tekken 8 выглядит отлично, а два аркадных мира, хотя и имеют лишь рудиментарную кастомизацию, но они очень хорошо продуманы.

Прошло немало времени с тех пор, как франшиза Tekken славилась самой современной графикой, но Tekkken 8 очень впечатляет, даже с учетом того, что все усилия были направлены на 32 различных персонажа и 16 арен.

Если идет дождь, то на экране появляются капли дождя, а после боев персонажи покрываются потом. Одна из арен под названием Urban Square (по сути, копия Times Square) выглядит особенно впечатляюще: повсюду множество уникальных зданий, глубина, вращающиеся цифровые рекламные щиты и неоновые вывески.





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Сложность в Tekkken 8 очень дружелюбна к новичкам, а компьютерный оппонент в виде ИИ имеет систему рангов из пяти уровней сложности. Бот начинает выполнять сложные комбо и правильно использовать систему Heat только на пятом уровне сложности игры.

Tekken 8 выглядит потрясающе, геймплей стал еще интереснее благодаря новой системе Heat, а в оффлайн и онлайн мирах Arcade Quest есть на что посмотреть и чем заняться.

Кастомизация пользовательского аркадного персонажа немного скучна, сложность одиночной игры довольно низкая, а новое агрессивное направление серии может понравиться не всем геймерам. Зато это очень многообещающее продолжение серии Tekken, которое, похоже, значительно улучшит своего предшественника Tekken 7.

Предварительный просмотр стартует 14 декабря 2023 года лишь на PlayStation 5. Разработчики Bandai Namco и Arika сообщили о том, что после выхода игра будет доступна на Xbox Series X/S и ПК. Официальная дата выхода Tekken 8 — 26 января 2024 года.

Следующим важным изменением в серии Tekken является обновленный геймплей — новая система боя Heat, которая дополняет существующую систему Rage. Давайте разберем, в чем ее суть и почему она делает игру более захватывающей.





Активировав Heat, игрок становится намного мощнее на 10 секунд, но использовать ее можно только один раз за раунд, в любое время. Пользователь также может использовать Heat Smash, дополнительное мощное движение, но после его применения он больше не будете находиться в состоянии Heat.

Система Rage, реализованная в Tekken 7, осталась прежней и автоматически активируется, как только у геймера остается мало здоровья, чтобы дать ему возможность использовать очень мощную атаку Rage Art. Новая система Heat, дополняющая Rage, придает бою еще один интересный уровень, который сам по себе не слишком мощный, но все же дает о себе знать, особенно для агрессивных игроков.

Говоря об агрессивности, разработчики из компании Bandai Namco подчеркивали важность атакующей игры во время презентации Tekken 8. Не только новая система Heat стимулирует геймеров к агрессивной игре, ведь она настолько мощная, но и новые дополнения, позволяющие наносить урон против защищающихся противников, а также восстанавливать здоровье, если он нанес удар.

Сложность в Tekkken 8 очень дружелюбна к новичкам, а компьютерный оппонент в виде ИИ имеет систему рангов из пяти уровней сложности. Бот начинает выполнять сложные комбо и правильно использовать систему Heat только на пятом уровне сложности игры.

Tekken 8 выглядит потрясающе, геймплей стал еще интереснее благодаря новой системе Heat, а в оффлайн и онлайн мирах Arcade Quest есть на что посмотреть и чем заняться.

Кастомизация пользовательского аркадного персонажа немного скучна, сложность одиночной игры довольно низкая, а новое агрессивное направление серии может понравиться не всем геймерам. Зато это очень многообещающее продолжение серии Tekken, которое, похоже, значительно улучшит своего предшественника Tekken 7.

Предварительный просмотр стартует 14 декабря 2023 года лишь на PlayStation 5. Разработчики Bandai Namco и Arika сообщили о том, что после выхода игра будет доступна на Xbox Series X/S и ПК. Официальная дата выхода Tekken 8 — 26 января 2024 года.

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