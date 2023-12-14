Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

В превью Tekken 8 похвалили за изобилие контента и продвинутую боевую систему

У Tekken 8, разрабатываемой для PC, PS5 и Xbox Series, по-прежнему нет даты выхода, однако журналистам удалось оценить превью-версию файтинга. И их мнения о восьмой части долгоиграющего мордобоя — исключительно положительные.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

С момента выхода игры Tekken 7, получившего в целом положительные отзывы в 2017 году, прошло шесть лет и сменилось целое поколение консолей. Однако прошло уже много времени и появились разные конкуренты по типу Street Fighter 6 или Mortal Kombat 1.

реклама



Одним из главных преимуществ будущего Tekken 8 является то, что это первый крупный файтинг, использующий графический движок Unreal Engine 5, а это значит, что все модели вернувшихся персонажей были переработаны с нуля. В игре появился совершенно новый онлайн-центр, где можно встретить и поприветствовать товарищей по игре.

В Tekken 8 есть не один, а два свободно распространяемых аркадных мира — Arcade Quest и Fight Lounge. Arcade Quest — это автономный режим, полный обучающих уроков, а Fight Lounge — онлайн, где геймеры могут сразиться с другими игроками.

Директор игры Кацухиро Харада и продюсер Майкл Мюррей заявили, что эти режимы призваны воссоздать атмосферу аркады, на которой они выросли, и это им удалось гораздо лучше, чем любому другому режиму Tekken.

реклама



В прошлом режим Arcade был простым однопользовательским турниром, но в новом Arcade Quest игроки смогут перемещаться по миру, содержащему множество виртуальных аркад. Он не задуман как сюжетный режим, но это нечто большее, чем просто ванильная серия боев с процессором. В начале Arcade Quest пользователи настраивают свой аватар и получают несколько обучающих уроков по игре, после чего их отпускают на волю, где они пытаются стать самым лучшим во всем игровом мире.

Онлайновый центр Tekken 8, Fight Lounge, представляет собой свободно перемещающийся мир, разделенный на зону сражений, магазин кастомизации, Iron First Outfitters и пляжную зону.

реклама



Очевидно, что разработчики хотят, чтобы игроки проводили много времени в этих аркадных мирах. Ведь именно в них они могут настроить до 10 персонажей и пройти свою собственную историю, получая за это награды, такие как одежда и ряд других аксессуаров. Геймеры также могут тренироваться, сражаясь с собственным или предустановленным искусственным интеллектом, который изучает пользовательские приемы на ходу. По мере того как игрок становится лучше, улучшается и ИИ, с которым он сражается. Tekken 8 выглядит отлично, а два аркадных мира, хотя и имеют лишь рудиментарную кастомизацию, но они очень хорошо продуманы.

Прошло немало времени с тех пор, как франшиза Tekken славилась самой современной графикой, но Tekkken 8 очень впечатляет, даже с учетом того, что все усилия были направлены на 32 различных персонажа и 16 арен.

Если идет дождь, то на экране появляются капли дождя, а после боев персонажи покрываются потом. Одна из арен под названием Urban Square (по сути, копия Times Square) выглядит особенно впечатляюще: повсюду множество уникальных зданий, глубина, вращающиеся цифровые рекламные щиты и неоновые вывески.


реклама



Сложность в Tekkken 8 очень дружелюбна к новичкам, а компьютерный оппонент в виде ИИ имеет систему рангов из пяти уровней сложности. Бот начинает выполнять сложные комбо и правильно использовать систему Heat только на пятом уровне сложности игры.

Tekken 8 выглядит потрясающе, геймплей стал еще интереснее благодаря новой системе Heat, а в оффлайн и онлайн мирах Arcade Quest есть на что посмотреть и чем заняться.

Кастомизация пользовательского аркадного персонажа немного скучна, сложность одиночной игры довольно низкая, а новое агрессивное направление серии может понравиться не всем геймерам. Зато это очень многообещающее продолжение серии Tekken, которое, похоже, значительно улучшит своего предшественника Tekken 7.

Предварительный просмотр стартует 14 декабря 2023 года лишь на PlayStation 5. Разработчики Bandai Namco и Arika сообщили о том, что после выхода игра будет доступна на Xbox Series X/S и ПК. Официальная дата выхода Tekken 8 — 26 января 2024 года.

Следующим важным изменением в серии Tekken является обновленный геймплей — новая система боя Heat, которая дополняет существующую систему Rage. Давайте разберем, в чем ее суть и почему она делает игру более захватывающей.


Активировав Heat, игрок становится намного мощнее на 10 секунд, но использовать ее можно только один раз за раунд, в любое время. Пользователь также может использовать Heat Smash, дополнительное мощное движение, но после его применения он больше не будете находиться в состоянии Heat.

Система Rage, реализованная в Tekken 7, осталась прежней и автоматически активируется, как только у геймера остается мало здоровья, чтобы дать ему возможность использовать очень мощную атаку Rage Art. Новая система Heat, дополняющая Rage, придает бою еще один интересный уровень, который сам по себе не слишком мощный, но все же дает о себе знать, особенно для агрессивных игроков.

Говоря об агрессивности, разработчики из компании Bandai Namco подчеркивали важность атакующей игры во время презентации Tekken 8. Не только новая система Heat стимулирует геймеров к агрессивной игре, ведь она настолько мощная, но и новые дополнения, позволяющие наносить урон против защищающихся противников, а также восстанавливать здоровье, если он нанес удар.

Сложность в Tekkken 8 очень дружелюбна к новичкам, а компьютерный оппонент в виде ИИ имеет систему рангов из пяти уровней сложности. Бот начинает выполнять сложные комбо и правильно использовать систему Heat только на пятом уровне сложности игры.

Tekken 8 выглядит потрясающе, геймплей стал еще интереснее благодаря новой системе Heat, а в оффлайн и онлайн мирах Arcade Quest есть на что посмотреть и чем заняться.

Кастомизация пользовательского аркадного персонажа немного скучна, сложность одиночной игры довольно низкая, а новое агрессивное направление серии может понравиться не всем геймерам. Зато это очень многообещающее продолжение серии Tekken, которое, похоже, значительно улучшит своего предшественника Tekken 7.

Предварительный просмотр стартует 14 декабря 2023 года лишь на PlayStation 5. Разработчики Bandai Namco и Arika сообщили о том, что после выхода игра будет доступна на Xbox Series X/S и ПК. Официальная дата выхода Tekken 8 — 26 января 2024 года.

рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде


реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

игра bandai namco devchidable трейлер игровые новости tekken 8 превью arika
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
2
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
19
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
7
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
11
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
13

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крупнейшие в мире производители шин Michelin и Goodyear закрывают заводы в Германии
38
Илон Маск согласился, что Украина потеряет Харьков, Одессу и другие территории, если не сядет за стол переговоров
30
Немецкие компании требуют компенсаций за свой уход из России
16
Инновационная «солнечная башня» может стать переворотом в энергетике
4
Apple выпустила iOS 17.2 - разбираемся что нового
+
Телефоны Xiaomi, Redmi и POCO, которые перестанут обновляться в 2024 году
+
Военное ведомство Ирана получило беспилотные летательные аппараты нового типа
+
В ВСУ дефицит запчастей к бронетехнике стал порождать "гибридов" Т-72, скрещенных с Т-54/55
1
В Роскосмосе оценили заслуги разработчиков космического корабля Буран, но призвали идти своим путём
5
В России создан «виртуальный логопед» для улучшения речи
+
В МО РФ показали "аннигилятора танков" Штурм-С, способного поразить Leopard 2, Challenger 2 и Abrams
+
Генерал ВСУ Тарнавский: ВС РФ наступает по всей линии восточного фронта
5
Исследователям из Бразилии удалось найти в Антарктиде два окаменевших фрагмента костей птиц
+
Данилов: Контрнатсулпение не удалось – Учебники НАТО, по которым наступали, надо отправить в архивы
6
У Украины кончаются деньги на продолжение боевых действий
4
Трейлер GTA 6 воссоздан в GTA 5 и это видео покоряет интернет
+
Lenovo выпускает TWS-гарнитуру TC3401 с функцией снижения шума при звонках и классом защиты IPX5
+
Илону Маску придётся ответить по искам инвесторов Twitter в суде
+
Официально назван лучший фильм 2023 года - и это не Барби
+
Microsoft создала приложение, дающее слепым возможность понимать обстановку вокруг
+

Популярные статьи

Как собрать быстрый игровой компьютер в декабре 2023 года и не переплатить ни одного лишнего рубля
32
10 игровых видеокарт, которые не стоит покупать новыми в конце 2023 года
14
Собираем мощный игровой ПК к Новому 2024 году за 224 тысячи рублей
35
ТОП-7 процессоров для игр дороже 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
7
Разгадана природа супервспышек на звездах, в десятки тысяч раз более ярких, чем Солнце
+
"Цитадель Ледяной Короны" - тест и обзор кулера Thermalright Frost Tower 120
8
О создании лучшего советского тяжёлого танка Второй мировой - ИС-2
6
СУ-85 - лучшая советская ПТ САУ Второй Мировой
6
Почему квантовая вселенная - штука гораздо более странная, чем вы думаете
9
Abrams X - в США разрабатывают «супер танк» с искусственным интеллектом
7

Сейчас обсуждают

Crashtest
00:19
Получается i5 14400 даже частот на P ядра не накинули и нет отличий от i5 13400, все те же 4,1 Ггц. Это полный провал.
Раскрыты характеристики процессоров Core i3-14100 и Core i5-14400
Za9c
00:17
Уж сколько этих красных линий чертили, карандашей ни одну пачку израсходовали. По факту Россия не посмеет никогда бомбить аэродромы других стран из НАТО. Но вот встречать в небе эти самолёты надьсвоей...
В Словакии заявили, что использование натовских аэродромов для вылетов F-16 ВСУ — это красная линия для России
REY_B_
00:16
Вообще-то, это будет прямая атака, т.к. невозможно определить кто там пилоты. И это вполне может быть. Подкину ещё экономических новостей. Экономика ведь определяет всё! Именно из-за провала в этом, З...
МИД РФ: взлет F-16 с баз стран НАТО приравнивается к участию в конфликте на Украине
l33t_h4x00r
00:10
Выразит глубокую озабоченность
МИД РФ: взлет F-16 с баз стран НАТО приравнивается к участию в конфликте на Украине
Китя.
00:10
Не знаю первый аватар посмотрел так нечего. а аватар 2 начитал раза 3 стотреть так и не досмотрел. скучная шляпа👒 про игру вообще молчу.
Обзор игры с открытым миром Avatar Frontiers of Pandora
Zav Baz
00:10
дык эти видюхи для майнинга не умеют полноценно в PCIe x16 от этого в основном в играх и чахнут.
Играем на карте для майнинга Nvidia в 2022 году
REY_B_
00:09
Вообще-то Земля утратит воду задолго до того, как Солнце превратиться в красного гиганта. И задолго до этого, концентрация кислорода достигнет таких значений, что жизнь на Земле станет невозможной. Вп...
Странные инопланетные миры указывают на то, что Земля может пережить гибель Солнца
REY_B_
00:06
Какая такая полиция в США? - Она она же объявлена "вредной"!!!
Нетаньяху: В Газе не будет править ни ХАМАС, ни ФАТХ и тому подобные
Denis Lykov
00:04
➖️1️⃣🅾️🅾️ ... mhz))
Опубликованы характеристики и производительность Core i3-14100 и Core i5-14400 — они выйдут 8 января
Denis Lykov
00:03
"Писаки" могут ссыдеть хоть на "игз-тры-де", хоть на "лыгыа-сэм-сэм-пят" ... 🤣🤣🤣 🥱
Опубликованы характеристики и производительность Core i3-14100 и Core i5-14400 — они выйдут 8 января
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем