Ожидаемая многими геймерами игра The Last of Us 3 от студии Naughty Dog разочаровала фанатов с новыми появившимися известиями.

В последнее время The Last of Us снова стала популярной благодаря тому, что мы представили The Last of Us Part II Remastered. Новая версия будет обновлена, чтобы использовать преимущества более мощного "железа" PS5, и получит новые режимы игры. К сожалению, похоже, что мы не стали ближе к настоящему сиквелу.

Никто толком не знает, над чем сейчас работает Naughty Dog, но ходят слухи, что следующей игрой студии станет новый IP. По слухам, The Last of Us Part 3 также находится в разработке, но, по словам одного из актеров озвучки серии, сценарий еще не написан. В беседе с Dexerto Джеффри Пирс, исполнитель роли Томми Миллера, рассказал о статусе The Last of Us Part 3 со своей стороны, сказав: "На данный момент работа над ней еще не началась, по крайней мере, я об этом не знаю".

Разработка игр - долгий процесс, и мы знаем, что Naughty Dog не начала работу над The Last of Us 3 сразу после выхода второй игры, если вообще начала. Учитывая это, не слишком удивительно, что актеры озвучки пока не знают о планах на будущее. Если игра находится в разработке, то актеры озвучки могут не услышать о ней еще довольно долго, пока сценаристы продолжают дорабатывать сценарий, а другие команды работают над прототипами и закладывают основы игры.

Хотя Пирс пока ничего не слышал о The Last of Us 3, он все же надеется, что когда-нибудь в будущем ему позвонят и пригласят записываться для этой игры.