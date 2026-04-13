В связи с неблагоприятной ситуацией на рынке памяти некоторые геймеры не спешат выбирать современные комплектующие, цены которых заметно выросли, ограничиваясь сборками прошлых поколений, одну из которых протестировал энтузиаст YouTube-канала Budget-Builds Official.

Источник фото: Budget-Builds Official/YouTube

Для своих тестов он использовал ПК с процессором AMD Ryzen 7 3700X, видеокартой Radeon RX 580 4 ГБ GDDR5 и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, который в Windows 11 обеспечил следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

Counter-Strike 2 (1080p, Competitive) – 248 fps/179 fps

ARC Raiders (1080p, высокие настройки, низкое качество текстур) – 44 fps/35 fps

Cyberpunk 2077 (1080p, средние/высокие настройки, низкое качество текстур) – 36 fps/30 fps

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (720p, низкие настройки, FXAA, SSR) – 30 fps/22 fps

BeamNG.drive (1080p, высокие настройки, трафик вкл.) – 48 fps/41 fps

Red Dead Redemption 2 (1080p, средние/высокие/Ultra настройки) – 58 fps/50 fps

PUBG: Battlegrounds (1080p, DX12, высокие настройки, низкое качество текстур) – 58 fps/51 fps

Fortnite (1080p, DX12, низкие настройки) – 128 fps/88 fps

Mount & Blade II: Bannerlord (1080p, высокие настройки, среднее качество текстур) – 85 fps/59 fps

Fallout 4 Anniversary Edition (1080p, высокие настройки) – 60 fps/56 fps

Black Mesa (1080p, DX9, пресет Ultra) – 121 fps/87 fps

Rust (1080p, высокие настройки) – 44 fps/36 fps

Hitman (1080p, высокие настройки, низкое качество текстур) – 69 fps/54 fps

Cities: Skylines (1080p, высокие настройки, UI фикс) – 55 fps/44 fps

Crysis Remastered (1080p, средние/высокие настройки) – 92 fps/74 fps

В целом, сборка с Ryzen 7 3700X и RX 580 4 ГБ показывает неплохие результаты в большинстве игр, хотя в ряде случаев видеобуфер на 4 ГБ может стать ограничивающим фактором, поэтому при возможности рекомендуется приобретать модель на 8 ГБ, если, конечно, она будет иметь приемлемую стоимость.