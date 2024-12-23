Компания обновила свою документацию.

Компания Microsoft продолжает объяснять, почему TPM 2.0 и Secure Boot так важны для полноценной работы Windows 11 — как сообщает издание Neowin, это было сделано в обновлённом материале, посвящённом BitLocker.

Источник фото: PCMag/Microsoft

Технология шифрования дисков BitLocker, активно продвигаемая Microsoft в Windows 11 в качестве действенной меры защиты конфиденциальных данных, требует целого ряда условий для своей работы — как говорится в свежей версии официальной документации, для функционирования требуется наличие модуля TPM и среды восстановления Windows RE.

Кроме того, указывается необходимость PCR7, представляющей собой область памяти в TPM, которая используется для хранения алгоритмов хэширования. Привязка PCR7 гарантирует, что ключ, используемый BitLocker, загружается только в течение определённого времени. В процессе этого используется протокол Secure Boot, проверяющий и подтверждающий необходимый сертификат.

Естественно, без этой связки функционировать BitLocker не будет, что может поставить под угрозу сохранность пользовательских данных — судя по всему, это не устраивает компанию Microsoft, которая несколько недель назад заявила, что необходимость TPM 2.0 для Windows 11 даже не обсуждается, а чуть позже развеяла слухи о снижении минимальных системных требований для установки новой версии ОС.

В том случае, если ПК не соответствует минимальным системным требованиям для инсталляции Windows 11, софтверный гигант рекомендует приобрести современное устройство.